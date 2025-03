Secretul mariajului de succes dintre Delia și Răzvan Munteanu: „Nu zic că i-am deschis ochii în direcția asta, dar...” (VIDEO, FOTO)

Delia Matache și Răzvan Munteanu s-au căsătorit în 2012 și au o căsnicie foarte solidă. Ei fac echipă și în carieră, căci Răzvan îi este manager artistei, dar și dincolo de scenă. Iar cheia succesului lor este încrederea unul în celălalt.

Delia, despre căsnicia cu Răzvan Munteanu: Nu trec zile să nu ne vedem

Delia Matache a susținut că are o legătură atât de strânsă cu Răzvan Munteanu pentru că mereu au fost acolo unul pentru celălalt, fie în timpul liber, fie în timpul ”serviciului”, scrie

„Nu zic că i-am deschis ochii în direcția asta, dar cumva s-au întâmplat lucrurile în momentul în care ne-am întâlnit, am petrecut timp împreună, a văzut de ce mă lovesc, povesteam lucruri de prin . Tot eu i-am zis: ”hai să fim o echipă cumva, că în tine chiar am încredere”. Suntem o familie. Nu trec zile să nu ne vedem. Nu am călătorit separat niciodată de când suntem împreună”, a dezvăluit Delia la un moment dat, potrivit

Vezi această postare pe Instagram

Delia: Ne completăm extrem de bine

Artista despre relația ei cu Răzvan și în podcastul lui Codin Maticiuc: „Normal că funcționăm foarte bine împreună și normal că lucrăm ca o echipă. Lucrurile astea influențează proiectele, le gândim împreună, facem lucruri împreună, dar mi se pare riscant să spui că cineva, doar o persoană poate să te aducă. În momentul ăla parcă ești neputincios, pare că tu pe picioarele tale nu poți. Ne completăm extrem de bine, dar mi se pare riscant să pui emblema asta cu a avut succes pentru că a ajutat-o X. Să nu se înțeleagă că noi nu avem merite, el are merite, eu am, dar lucrăm ca o echipă, suntem familie”.