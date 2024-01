Secretul mariajului dintre Giulia Anghelescu și Vlad Huidu: „Contează enorm într-o relație”

În vârstă de 39 de ani, Giulia Anghelescu este o artistă extrem de cunoscută publicului din România. În căutarea unei aventuri memorabile, cântăreața și soțul său Vlad Huidu s-au numărat printre cele nouă cupluri de .

De curând, aceasta a avut parte de o surpriză și nu a ezitat să împărtășească fanilor câteva aspecte esențiale din mariajul său.

Ce spune Giulia Anghelescu despre gesturile mici în cuplu

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu se numără printre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cu toate că relația lor a trecut prin multe obstacole, cei doi se iubesc mai mult ca niciodată.

Vedeta a dezvăluit pe rețelele de socializare că a avut parte de o surpriză plăcută din partea soțului. Se pare că aceasta și-a dorit să evidențieze faptul că gesturile mici într-o relație sunt foarte importante.

„Soțul meu, Vlad, mi-a făcut aseară o surpriză. Aseară mi-a spus „iubita mea…”, a plecat să ia pâine și s-a întors după vreo 40 de minute, am și zis de unde a luat pâinea asta. Mi-a zis că , mi-a spălat mașina. Spunea că nu știe unde am fost, dar erau multe păsări și cum s-ar zice, s-au … pe mașina mea. O să am mult noroc, a spălat mașina. Acum am ieșit și în București plouă, pare rău”, a transmis artista pe rețelele de socializare, notează .

Giulia Anghelescu, despre o relație perfectă

În urmă cu mulți ani Giulia Anghelescu și Vlad Huidu s-au cunoscut în cadrul unei emisiuni TV. Cei doi s-au plăcut și au decis să formeze o relație, iar din iubirea lor au apărut doi copii.

„Secretul relației noaste a fost, dintotdeauna, comunicarea și respectul reciproc. . Pe lângă dragostea pe care o porți partenerului, contează să îți dorești să faci echipa bună cu acea persoană. Pe noi ne-a ajutat categoric”, susținea artista la Antena Stars.