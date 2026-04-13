Cum se menține tânără Romanița Iovan? Obiceiul neobișnuit pe care îl respectă în fiecare dimineață

Flavia Codreanu
13 apr. 2026, 21:01
Sursă Foto: Facebook - Romanita Iovan
Cuprins
  1. Care este Ce secretul Romaniței Iovan
  2. De ce este argintul important pentru purificare
  3. Ce rol are fiul ei în echilibrul său

Secretul Romaniței Iovan constă într-un ritual simplu pe care vedeta îl urmează cu sfințenie pentru a-și păstra energia.

Care este Ce secretul Romaniței Iovan

Creatoarea de modă a vorbit despre obiceiurile care o ajută să rămână în formă.

Aceasta își începe ziua cu o rutină precisă și nu sare peste nicio etapă importantă. Bea mai multe tipuri de lichide înainte de cafea și face mișcare în fiecare zi.

„În fiecare dimineață am așa… vreo 750 ml de apă de apă pusă într’o carafă cu o linguriță, ceva de argint, și cu busuioc. Las cu o seară înainte apa aia cu busuioc și cu argint și a doua zi dimineață beau apa aia. Întâi beau lămâie cu apă caldă, apoi beau apa, apoi beau cafeaua. Îmi fac creme, chestii, în timpul ăsta, dar înainte fardat fac sport”, a declarat Romanița Iovan.

De ce este argintul important pentru purificare

Vedeta susține că acest obicei are rădăcini vechi și nu este deloc întâmplător.

Argintul are rolul de a purifica apa exact ca în tradițiile religioase. Designerul a aflat despre acest truc de la o doamnă în vârstă de 80 de ani.

„Argintul purifică. E ca la biserică. Pe vremuri exista pocalul ăla de argint. Numai din ăla se bea apă. (…) Și am eu o poveste. Povestea este de la o doamnă care avea 80 de ani în momentul în care a povestit-o, că face lucrul ăsta de la 60 de ani, cu apa cu argint și cu busuioc, nu numai apă cu argint. Nu a simțit că îmbătrânește”, a precizat Romanița Iovan între-un podacast.

Ce rol are fiul ei în echilibrul său

Dincolo de ritualurile de frumusețe, fericirea vedetei vine din momentele petrecute cu fiul său. Ziua de 3 octombrie este una specială deoarece amândoi își serbează nașterea în aceeași dată. Anul acesta fiul ei i-a făcut o surpriză și a venit din Anglia special pentru eveniment, scrie Spynews.

„Ziua de 3 octombrie este ziua magică a mea. Fiul meu este în avion acum. Vine din Anglia. Este student acolo. A început acum facultatea de inginerie automobilistică. Este super încântat de campus și de camera din campus și de toți profesorii. De tot„, a mai spus  vedeta.

Citește și...
Răzvan Simion, dat în judecată de Lidia Buble. De ce a cerut prezentatorul secretizarea dosarului de la Tribunal
Monden
Răzvan Simion, dat în judecată de Lidia Buble. De ce a cerut prezentatorul secretizarea dosarului de la Tribunal
Ramona Olaru face mărturisiri dureroase: „Oamenii nu pot duce atâta iubire câtă ofer eu”
Monden
Ramona Olaru face mărturisiri dureroase: „Oamenii nu pot duce atâta iubire câtă ofer eu”
Prințul William rupe o tradiție regală importantă. De ce a renunțat la modelul urmat de Regele Charles
Monden
Prințul William rupe o tradiție regală importantă. De ce a renunțat la modelul urmat de Regele Charles
Denise Rifai pregătește un proiect secret pe lângă noua emisiune de la Antena 1
Monden
Denise Rifai pregătește un proiect secret pe lângă noua emisiune de la Antena 1
Vedete despre care nu știai că sunt rude. Ce legătură există între Brad Pitt și Barack Obama
Monden
Vedete despre care nu știai că sunt rude. Ce legătură există între Brad Pitt și Barack Obama
Pepe a devenit tată pentru a patra oară. Ce nume special a ales artistul pentru fetița sa
Monden
Pepe a devenit tată pentru a patra oară. Ce nume special a ales artistul pentru fetița sa
Pavel Stratan, declarații sincere despre familie. Cum îl vede pe Edward Sanda și când ar putea deveni bunic
Monden
Pavel Stratan, declarații sincere despre familie. Cum îl vede pe Edward Sanda și când ar putea deveni bunic
Gheorghe Turda, dezamăgit de unii colegi de breaslă: „Pe câți i-am ajutat, după care mi-au întors spatele. Dacă i-am iertat, și-au luat-o în cap”
Monden
Gheorghe Turda, dezamăgit de unii colegi de breaslă: „Pe câți i-am ajutat, după care mi-au întors spatele. Dacă i-am iertat, și-au luat-o în cap”
Denise Rifai: Sărbătorile sunt cel mai mare prilej pentru impostori și impostoare să posteze cool și inspirațional
Monden
Denise Rifai: Sărbătorile sunt cel mai mare prilej pentru impostori și impostoare să posteze cool și inspirațional
Cine îi plătește taxa la azil lui Irinel Columbeanu, după ce fostele iubite l-au abandonat: „E un om cu suflet bun”
Monden
Cine îi plătește taxa la azil lui Irinel Columbeanu, după ce fostele iubite l-au abandonat: „E un om cu suflet bun”
Ultima oră
22:42 - Peter Magyar agită UE după victoria din Ungaria. Cum vrea să păstreze energia rusească: „Rusia și Ungaria vor rămâne aici”
22:35 - Răzvan Simion, dat în judecată de Lidia Buble. De ce a cerut prezentatorul secretizarea dosarului de la Tribunal
22:15 - Primul contact oficial între București noua putere de la Budapesta. Oana Țoiu a sunat-o pe viitoarea ministră de Externe maghiară
22:05 - Cât timp pot fi păstrate preparatele tradiționale de Paște. Cum depozităm corect salata boeuf, cozonacul și pasca
22:04 - Ramona Olaru face mărturisiri dureroase: „Oamenii nu pot duce atâta iubire câtă ofer eu”
21:40 - Trump a șters postarea în care apărea în chipul lui Iisus, Vindecătorul. Chiar şi susţinătorii MAGA au considerat-o „dezgustătoare”
21:34 - „Suntem duși la abator”. O localitate din Olanda riscă să fie șters de pe hartă
21:32 - Portretul lui Mircea Lucescu, deformat pe Arena Națională. Cum explică Primăria Capitalei ecranul defect
21:00 - Trump insistă că liderii iranieni se roagă de el să facă pace. Ce credibilitate mai au Statele Unite
20:55 - Prințul William rupe o tradiție regală importantă. De ce a renunțat la modelul urmat de Regele Charles