Selly, zgârcit de sărbători: „Cel mai scump cadou pentru părinții mei a fost o sticlă de băutură”. De ce nu își răsfață familia

Selly este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din România. Tânărul a devenit idolul generației Z. Mii de adolescenți îl urmăresc pe rețelele de socializare și îl invidiază pentru modul de viață luxos pe care nu încetează să-l etaleze.

Selly se răsfață de sărbători

Andrei Șelaru se bucură de faimă și se implică în diferite proiecte. Vedeta a fost invitată, recent, la emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro Tv, unde a răspuns la curiozitățile publicului. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Vloggerul a vorbit despre tradiții de Crăciun și a dezvăluit mai multe detalii din viața personală. Tânărul este un adevărat gurmand și îi place să se răsfețe cu sarmale și alte bucate, însă acesta a recunoscut că are gusturi muzicale care nu coincid cu majoritatea românilor.

„E magic Crăciunul. Toată lumea vrea să facă fapte bune, oamenii sunt mai veseli, mai luminoşi. Am avut ocazia să mă văd cu cei dragi, cu rudele pe care le văd mai rar. Mama face cele mai bune sarmale, clar! Fiecare mamă are stilul ei de a face sarmalele. Mâncarea de acasă are gustul copilăriei. Nu am ceva ce fac special de Crăciun din punct de vedere al tradițiilor. Nu, nu ascult Hruşcă, nici Fuego! Nici când fac bradul”, a afirmat Selly la „Vorbește lumea”.

Vloggerul nu este cel mai darnic fiu

În acest an, Selly și-a petrecut Crăciunul în sânul familiei. Cu toate că fanii artistului se așteptau la cadouri impresionante din partea tânârului, acesta a preferat să cumpere doar o sticlă de băutură pentru părinții săi.

„Nu au crescut pretențiile de când am început să fac bani. Cel mai scump cadou pentru părinții mei a fost o sticlă de băutură. Nu le-am luat vacanţe pentru că e complicat cu programul, nu ştiu unde şi-ar dori să meargă”, a explicat Selly.

Selly și Smaranda formează un cuplu și locuies împreună. Tânărul spune că are relații bune cu familia iubitei și petrece mult timp cu părinții acesteia.

„Mă înţeleg foarte bine cu părinţii iubitei, pe 26 decembrie mergem în fiecare an la familiile amândurora”, a mai spus Selly, la „Vorbeşte Lumea”.