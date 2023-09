Shakira a reușit să îl umilească din nou pe Gerard Pique / S-a folosit de femeia care i-a spus că fostul partener o înșela

Shakira s-a răzbunat, din nou, așa cum putea mai frumos, pe Gerard Pique. Starul columbian a lansat recent o melodie, în clipul căreia a folosit-o pe femeia care i-a spus că fostul partener a înșelat-o.

Gerard Pique și Shakiara au fost împreună timp de 12 ani. Totul s-a încheiat într-un mod scandalos în urmă cu un an.

„Am trecut prin mai multe etape: negare, furie, durere, frustrare, furie din nou, durere din nou”, a declarat ea pentru Billboard. „Acum mă aflu într-o etapă de supraviețuire. Ca și cum ar fi să îți scoți capul deasupra apei. Și este o etapă de reflecție”.

Shakira, dulce răzbunare împotriva lui Pique

Subiectul despărțirii dintre cei doi a fost pentru o perioadă foarte mediatizat. Pentru publicația menționată anterior, Shakira a declarat care era adevăratul său vis.

„Prioritatea mea a fost casa mea, familia mea. Am crezut în «până când moartea ne va despărți». Am crezut în acest vis și am avut acest vis pentru mine și pentru copiii mei. Părinții mei sunt împreună de, nu știu, 50 de ani și se iubesc ca în prima zi, au o dragoste unică. Așa că știu că este posibil”, a spus ea.

„Este ceea ce mi-am dorit pentru mine și pentru copiii mei, dar nu s-a întâmplat. Dacă viața îți dă lămâi, trebuie să faci limonadă. Asta fac eu: fac limonadă”, a adăugat vedeta.

Cea mai nouă melodie a Shakirei „El Jefe”, cu Fuerza Regida, i-a fost dedicată lui Lili Melgar, bona care ar fi descoperit aventura lui Gerard Pique, potrivit .

După lansarea videoclipului apele s-au agitat din nou în mediul online, unde câteva zvonuri potrivit cărora Pique ar fi concediat-o pe Melgar fără indemnizație de concediere, după ce ar fi aflat de aventura sa cu Clara Chia Marti. Ulterior, Shakira i-ar fi plătit salariul pierdut din propriul buzunar.

În timpul melodiei, Shakira spune: „Lili Melgar / Acest cântec este pentru tine, pentru că nu ai primit indemnizația de concediere”.