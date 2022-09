Shakira a rupt tăcerea după luni întregi de speculații. Primele declarații despre separarea de Gerard Pique și problemele fiscale

„Am rămas tăcută și am încercat să procesez totul. Hm, și da, este greu să vorbesc despre asta. Trec prin asta și pentru că sunt în ochii publicului și pentru că separarea noastră este nu ca o separare obișnuită. Și așa a fost greu nu numai pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de greu. Am paparazzi afară, în fața casei mele, 24/7. Și nu există un loc unde să mă pot ascunde de ei cu copiii mei, cu excepția propriei mele case”, a declarat Shakira.

„Știi, nu putem face o plimbare în parc ca o familie obișnuită sau să mergem la o înghețată sau să facem vreo activitate fără ca paparazzi să ne urmărească. Așa că este greu. Și am încercat să ascund situația în fața copiior mei. , pentru că aceasta este misiunea mea numărul unu în viață. Dar apoi aud lucruri la școală de la prietenii lor sau dau peste niște știri neplăcute și îi afectează, știi?”, a mai adăugat aceasta.

Cum se apără cântăreața în fața acuzațiilor procurorilor spanioli

„Trebuie să lupt pentru ceea ce cred. Pentru că În primul rând, nu am petrecut deloc 183 de zile pe an în acel moment. Eram ocupată să-mi îndeplinesc angajamentele profesionale în întreaga lume. În al doilea rând, eu am plătit tot ce au pretins că le datorez, chiar înainte de a depune un proces. Așa că, de astăzi, le datorez zero. Și, în sfârșit, am fost sfătuită de una dintre cele mai mari patru firme de specialitate fiscală din lume, PricewaterhouseCoopers. Am fost încrezătoare că fac lucrurile corect și transparent încă din prima zi”, a povestit ea pentru sursa citată.

„Este bine cunoscut faptul că autoritățile fiscale spaniole fac acest lucru adesea nu numai cu celebrități ca mine, Cristiano Ronaldo, Neymar, Xabi Alonso și mulți alții. Se întâmplă și pe nedrept contribuabilului obișnuit. Este un stil al lor. Dar sunt încrezătoare că am suficiente dovezi pentru a-mi susține cazul și că dreptatea va prevala în favoarea mea”, a mai spus Shakira.