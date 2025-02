Shakira lansează un nou atac la adresa lui Pique. Artista a schimbat versurile unei melodii celebre pentru a-l ironiza pe fotbalist

pare să nu fi trecut peste relația cu fostul său partener, . Cântăreața a schimbat versurile unei melodii celebre de-ale sale pentru a-l ataca pe celebrul fotbalist și pe actuala sa iubită, Clara Chia Marti. Varianta modificată a cântecului a fost cântată în timpul unui concert susținut în Brazilia, parte din turneul său mondial „Las Mujeres Ya No Lloran”.

Melodia „Dont Bother” a fost revizuistă, astfel încât noile sale versuri să facă trimitere direct către Pique și Clara Chia. Dacă în varianta originală cânta „She’s got perfect friends” („Ea are prieteni perfecți”), acum a înlocuit cuvintele cu „She shares your stupid friends” („Ea îți acceptă prietenii stupizi”), făcând aluzie la anturajul fostului său partener, potrivit .

Însă aceasta nu a fost singura modificare. Shakira a introdus un vers care reflectă perfect părerea artistei și modul în care aceasta percepe actuala relație a fostului său partener, Pique: „Ea lucrează pentru tine gratis, nu o face să-și piardă mințile. E mai mult decât meriți și totuși tot nu e mai bună decât mine”.

„Am slăbit, am învățat fotbal, doar ca să rămâi”

Shakira a nu s-a ferit să-și exprime frustrările legate de relația cu Gerard Pique, evidențiind sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului pentru a-l determina să rămână alături de ea, sacrificii care nu par să fi fost observate de celebrul fotbalist. „Am renunțat la tot ce aveam pentru tine și m-am mutat într-o țară socialistă doar ca să fiu cu tine. Mi-am tăiat unghiile, ca să nu te rănesc. Am slăbit, am învățat fotbal, doar ca să rămâi, dar n-ai făcut-o și nici n-o vei face”, a mai cântat artista.

Momentul a fost primit cu aplauze din partea publicului din Sao Paulo, unde artista a oferit un show memorabil. Mesajele ascunse și subtile nu s-au rezumat doar la piesa „Don’t bother”. Pe lângă modificările versurilor, Shakira a inserat și un mesaj ironic la începutul piesei „She Wolf”, când, pe ecranele uriașe din spatele scenei a fost proiectată fraza: „Lupoaicele adevărate nu râvnesc la posesiunile vecinului. Clar!”, o aluzie la Clara Chia și relația acesteia cu Pique.