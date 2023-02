Shakira, o nouă lovitură pentru Gerard Pique, cu cea mai recentă piesă: „Am uitat tot ce am trăit împreună / Iar asta te-a deranjat”

În ziua de Dragobete, Shakira a lansat alături de Karol G, o cunoscută cântăreață și compozitoare columbiană, melodia „TQG”.

Artistele și-au unit forțele și cântă împreună despre iubiții infideli.

Shakira, o nouă lovitură pentru Gerard Pique

Piesa are, în doar două ore de la lansarea ei pe YouTube, peste un milion și jumătate de vizualizări. Artistele cântă pe rând despre un iubit care le-a greșit, astfel, cele două artiste fac aluzie la relații importante din trecutul lor. Karol G de rapperul Anuel AA în anul 2021, iar pe parcursul melodiei cântă despre o persoană importantă pe care a ajutat-o mult să se dezvolte pe toate planurile.

În schimb, Shakira cântă despre un bărbat care s-a îndepărtat de ea, o referire la despărțirea ei recentă de Gerard Piqué, după o relație de 12 ani. Fotbalistul deja s-a afișat cu noua iubită mai tânără, Clara Chia Marti.

„Văzându-te cu noua ta iubită m-a durut / Dar acum sunt deja pe cont propriu / Am uitat tot ce am trăit împreună / Iar asta te-a deranjat. / Că până și viața a devenit mai bună pentru mine / Nu mai ești binevenit aici. / Am văzut ce mi-a reproșat prietena ta. / Asta nici măcar nu mă enervează. Râd, râd…”, sunt versurile Shakirei din melodia „TQG”, scrie .

Piesa este scrisă de Karol G, anul trecut

Karol G a declarat că a scris piesa anul trecut, când traversa un moment mai delicat. „Când am început să scriu piesa, aceasta avea o semnificație aparte pentru mine, dar, în timp, lucrurile s-au schimbat și, deși acum nu mai reprezintă nimic pentru mine, a reprezentat ”, spune ea.

Artista a mai dezvăluit că își dorea de mult timp să colaboreze cu Shakira, dar nu se gândise că se va întâmpla chiar la piesa „TQG”. După ce a auzit „Monotonía”, colaborarea dintre Shakira și Ozuna, Karol G și-a dat seama că povestea Shakirei se potrivește perfect cu versurile piesei sale. „Ascultând acea poveste și ce se întâmpla cu ea, piesa TQG a venit perfect”, adăugă Karol G. „I-am trimis-o și i-a plăcut”, a încheiat ea.