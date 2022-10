Shakira suferă teribil după despărțirea de Gerard Pique: Nu există loc unde să mă pot ascunde

Artista postat, pe Instagram, un filmuleț în care un bărbat calcă pe o inimă aflată pe pământ, lângă care a scris și câteva cuvinte. Jurnaliștii iberici sunt de părere că mesajul îi este adresat lui Gerard Pique.

„Nu am spus niciodată nimic. Dar mă durea. Eu știam că asta se va întâmpla„,a scris Shakira.

De, asemenea, ea a postat mai multe mesaje care fac referire la despărțire: „Nu a fost vina ta. Nici a mea. A fost vina monotoniei”.

Shakira suferă și din cauza faptului că este urmărită constant de jurnaliști, care încearcă să îi smulgă o declarație. Vedeta spune că nu își poate desfășiura activitățile obișnuite, iar copiii săi suferă din cauza zvonurilor.

„Este foarte greu să vorbesc despre asta, mai ales că este prima dată. Am tăcut și am încercat să procesez totul. Nu a fost dificil numai pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de dificil. Am paparazzi în fața casei mele 24/7. Și nu există loc unde să mă pot ascunde de ei, decât în ​​propria mea casă. Nu putem face o plimbare în parc ca o familie normală sau să mergem să luăm înghețată sau să facem vreo activitate fără să ne urmărească. Deci e greu. Am încercat să ascund situația în fața copiilor mei. Încerc să-i protejez, pentru că asta este prioritatea mea în viață. Dar apoi, la școală, aud lucruri de la prietenii lor sau dau de știri neplăcute pe internet„, a declarat Shakira pentru Elle.com.