Simona Gherghe a postat o imagine cu trei teste de sarcină: „O veste care a venit după o lungă și dureroasă așteptare”

Simona Gherghe, prezentatoarea show-ului „Mireasa”, a postat pe rețelele de socializare o imagine cu trei teste de sarcină, iar alături de fotografie a atașat și un mesaj emoționant.

Aceasta a pus o fotografie cu trei teste de sarcină, iar publicul a crezut că jurnalista este însărcinată pentru a treia oară.

Simona Gherghe, mesaj emoționant și o poză cu trei teste de sarcină

Simona Gherghe și-a dorit foarte mult să devină mamă, iar la șase ani de la acel moment are doi copii. Aceasta a postat două fotografii pe Instagram, amintindu-și de perioada în care îi era frică că nu va putea aduce pe lume un copil.

„Intre prima si a doua fotografie sunt fix sase ani! Sase ani de la cea mai asteptata veste. O veste care a venit dupa o lunga si dureroasa asteptare, dupa multe temeri si ganduri ca, poate, mie n-o sa mi se intample. Dar cand a fost, am stiut, am simtit inainte sa am confirmarea din trei surse😍. M-am emotionat cand am vazut poza cu testele, caci am retrait toate starile din ziua aceea de toamna a lui 2016. Dar si tot ce a urmat, pana la fotografia de ieri, cu Nuchi in bratele mele. Desi e inalta, inca imi place s-o tin asa si o pun sa-mi promita ca o sa ma lase s-o pup si s-o imbratisez toata viata!”, a scris Simona Gherghe, pe Instgaram.