Simona Gherghe, amintiri emoționante din perioada în care a devenit mamă pentru prima dată: „M-a lovit din plin”

Simona Gherghe este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de la noi din țară. Aceasta a povestit, pe rețelele de socializare cum a fost perioada după ce a devenit mămică.

În urmă cu 6 ani, ea a născut-o pe Ana, oferindu-i soțului ei, Răzvan Săndulescu, primul copil. Prezentatoarea a trecut prin mai multe stări dificile, inclusiv anxietate și epuizare la scurt timp după venirea micuței pe lume.

Simona Gherghe, despre momentele dificile de după nașterea primului copil

În urmă cu 6 ani, în anul 2017, Simona Gherghe și soțul ei, Răzvan Săndulescu deveneau părinți pentru prima oară, odată cu naștere Anei, primul copil al familiei. Prezentatoarea a avut o perioadă grea la scurt timp după naștere, și având multe lucruri de făcut pentru fiica ei.

Cu toate că a citit o mulțime de cărți în timpul sarcinii, Simona Gherghe a făcut față destul de greu și a trecut prin diferite stări, printre care și singurătatea. Deși locuia alături de soțul ei și de mama, pentru a o ajuta cu micuța Ana, prezentatoarei i-a fost destul de greu.

„Primele zile cu Ana acasă au fost crunte. De fapt, primele luni. Sunt o mulțime de lucruri, pe care nu mi le amintesc deloc, iar dacă ar fi să descriu perioada aia, în mintea mea e ca un tunel. Așadar, întuneric. Deși am citit mult, în timpul sarcinii, realitatea m-a lovit în plin. Așa ca primele săptămâni au fost cu frici, anxietăți, epuizare fizic (treaba asta cu lipsa somnului nu mi-a spus-o nimeni…) și singuratate. Deși eram în casa și cu Razvan, și cu mama”, a spus Simona Gherghe pe rețelele de socializare, potrivit .

Simona Gherghe nu mai are voie să rămână însărcinată

Deși îi plac copiii extrem de mult, Simona Gherghe nu mai are voie să rămână însărcinată. Aceasta a avut mai multe complicații și nici nu visa să aibă doi copii frumoși, pe Ana și Vlad. Pe rețelele de socializare, ea a recunoscut că sunt în formulă completă, iar un alt copil nu-și va mai face apariția în familia lor.

„Suntem în formula completă. În plus, nici , am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii…”, a declarat Simona Gherghe pe rețelele de socializare.