Simona Gherghe, despre sănătatea ei și a familiei: „Pare că nu se mai termină”

Simona Gherghe se simte copleșită în ultima perioadă. Atât ea, cât și familia ei, se confruntă cu probleme de sănătate, întrucât toți au trecut prin viroze grele care par să nu se mai termine.

De curând, Simona Gherghe a vorbit pe Instagram, în cadrul unui story, despre faptul că nimic nu mai este cum s-ar fi așteptat.

Simona Gherghe, copleșită după problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat în ultima perioadă

Deși vedeta a avut probleme de sănătate acum o lună, starea ei încă nu s-a îmbunătățit complet. Aceasta se confruntă cu o răgușeală și o tuse pe care ar fi luat-o de la fiica sa, Ana.

Simona Gherghe a menționat și că ultimele luni au fost dificile din cauza sănătății și că niciodată nu a avut astfel de probleme.

„Nu am mai vorbit de mult cu voi, așa, să stăm la povești. Sinceră să fiu, suntem într-o perioadă, care pare că nu se mai termină, din viroză în viroză în bronșită în gripă, tuse, tuse, tuse, toată lumea, toată lumea. Așa îmi pare că ne pasăm virusurile de la unul la altul și nu se mai termină. Aștept să treacă valul ăsta și să fie, nu știu, mai frig, să se mai ducă din bolile astea ca să ne liniștim și noi să putem să dormim. Să am timp așa, să fiu puțin liniștită pentru că nu mă regăsesc deloc în perioada asta, inclusiv eu sunt cu răgușeală asta de care nu mai scap deloc”, a povestit Simona pe rețelele de socializare

În urma vacanței de la schi, copiii acesteia au fost cuprinși de viroze, întrucât au petrecut mult timp afară.

„Cât am fost la schi și am stat afară, nu am avut nimic. Deși au făcut lecții alături de 16 copii italieni, nu au avut nimic. Au stat afară, cum au intrat, iarăși, în încăperi, au început. Nu mai găsim echilibrul de care avem nevoie. Sper să-mi recapăt și eu vocea și să nu mai tușesc. De data asta am luat-o de la Ana, ea a avut bronșită și a rămas cu o tuse”, a mai spus vedeta.