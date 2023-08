Simona Gherghe, martora unei tragedii în vacanța din Grecia. Prezentatoarea a povestit tot: „Minute in sir, plaja nu a mai respirat”

au părăsit țara pentru o relaxantă vacanță în Grecia. Însă, într-o zi senină petrecută pe malul mării, au fost martorii unei tragedii sfâșietoare. O femeie a murit chiar în fața lor.

a fost martora directă a întregului eveniment, relatând cu lux de amănunte incidentul care i-a deschis ochii asupra fragilității vieții. Această experiență i-a servit drept o învățătură pe care și-a propus să o împărtășească cu cei ce o urmăresc pe platformele online, scrie .

Ce a pățit Simona Gherghe în vacanța în care se află cu soțul și copiii

„Viata e ca un pana in bataia vantului. Atat de fragila. Intr-o dimineata, o femeie si-a intalnit moartea in mare. Intr-o zi de sambata, zi senina si calda, cu un vant usor.

Grecoaica intra in mare, asa cum o face de cand lumea. Pe aceeasi plaja, intr-un ritual al vietii calme si linistite. Azi, inima i s-a oprit in mare… Minute in sir, plaja nu a mai respirat. O tacere grea, ca acele clipe cand femeia se agata de viata. Salvatorii o resusciteaza, femeile lacrimeaza pe margine, isi frang mainile, barbatii dau sezlongurile la o parte, copiii isi opresc balaceala si joaca.

Se aude doar defibrilatorul si un numarat in limba greaca. Secundele trec greu. E doar vant. Mai sunt si valurile. Si asteptarea. Respira. Respira… ii vad burta ridicandu-se sacadat. Respira… Apoi ambulanta, vuietul care taie linistea. A plecat. Oamenii se scutura, parca, de povestea asta. E ca un cosmar. Dar viata e aici, acum. Usor, usor, plaja se anima din nou. Copiii alearga spre mare, se aud iar rasete si pleoscait de apa, salmavarii care mai devreme luptau cu moartea, acum pescuiesc o meduza colorata. Un baiat imparte cafele. Bate vantul si valurile se sparg usor de mal. E viata, e aici, e acum. Viata asta atat de fragila…”, a scris Simona Gherghe, pe pagina personală de Instagram.