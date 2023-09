Simona Gherghe, mesaj de susținere pentru Simona Halep, după ce sportiva a fost suspendată 4 ani: „Am plâns”

Marți, pe 11 septembrie 2023, de 4 ani în tenis pentru dopaj intenționat de la un tribunal independent. Are 21 de zile să facă recurs la această decizie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Simona Gherghe, mesaj pentru Halep după ce a fost suspendată

Fani din întreaga lume, precum și personalități publice din țara noastră, și-au exprimat , în ciuda verdictului sever primit acum două zile. La scurt timp după ce sportiva a postat primul său răspuns în mediul online după aflarea știrii, prezentatoarea TV a transmis un mesaj solidar pentru talentata sportivă româncă, aducându-i mulțumiri pentru toate emoțiile pe care le-a trăit alături de ea în timpul evoluțiilor sale pe terenul de tenis, scrie .

„#teamHalep întotdeauna! Pentru toate emoțiile pe care le-am trăit, alături de tine! Pentru toate momentele tale de pe teren care mi-au făcut inima să bată mai tare. Pentru fericirea pe care am simțit-o la fiecare meci al tău! Pentru că am plâns de fericire și am fost mândră să cânt imnul României, la Roland Garros!”, a fost mesajul pe care Simona Gherghe l-a postat în mediul online, în semn de susținere pentru Simona Halep.