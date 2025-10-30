B1 Inregistrari!
Simona Trașcă și iubitul ei au luat pe toată lumea prin surprindere. Fanii cred că s-au căsătorit în secret

Ana Beatrice
30 oct. 2025, 21:37
  1. S-a căsătorit în secret Simona Trașcă și iubitul ei, Marian
  2. Cu cine va colabora Simona Trașcă pentru adevărata rochia de mireasă

Simona Trașcă și iubitul ei, Marian, au pus pe jar rețelele de socializare! Cei doi au apărut îmbrăcați în mire și mireasă, mai îndrăgostiți ca niciodată. Acum, toată lumea se întreabă dacă nu cumva s-au căsătorit în secret.

S-a căsătorit în secret Simona Trașcă și iubitul ei, Marian

Simona Trașcă este în culmea fericirii și trăiește o poveste de iubire alături de logodnicul ei, cântărețul Marian Buzilă. Dacă la început a preferat discreția, acum blonda se afișează fără rețineri, mândră de bărbatul care i-a cucerit inima.

Cei doi au atras toate privirile după ce au apărut îmbrăcați ca doi miri. Blonda a strălucit într-o rochie albă de mireasă, elegantă și mulată, care i-a pus în valoare silueta perfectă și farmecul. Marian a completat tabloul cu un look impecabil. A purat un costum rafinat cu sacou alb, pantaloni negri și papion, formând împreună un cuplu desprins parcă dintr-un basm.

De curând, aceștia au împlinit un an de iubire și au marcat momentul într-un mod deosebit. Artistul a compus chiar el valsul mirilor, melodie care va fi piesa centrală la nunta lor din primăvară. Cu ocazia filmării videoclipului noii sale piese, cei doi îndrăgostiți au făcut repetiții pentru marele eveniment și au exersat dansul mirilor.

„A scos Marian o melodie pentru dansul mirilor și i-am spus că nu accept să o cânte altcineva. A făcut-o pentru mine. Am învățat cu ocazia aceasta și valsul  mirilor. Piesa se numește „În rochie albă de mireasă”. Acum, ne-am îmbrăcat în mire și mireasă pentru filmările la videoclip. Dar, când m-a văzut iubi mireasă a zis să facem nunta rapid”, a declarat Simona Trașcă, potrivit click.ro.

Cu cine va colabora Simona Trașcă pentru adevărata rochia de mireasă

Simona Trașcă a atras toate privirile într-o rochie de mireasă superbă, semnată de reatoarea de modă Sonia Trifan. Ținuta, care i-a venit impecabil, a cucerit-o pe blondă atât de tare încât a decis ca aceasta să-i facă rochia de nuntă. Designerul este convins că Simona va fi mireasa anului, datorită frumuseții și eleganței care o fac să strălucească oricând.

„Dacă Simona mă va alege ca designer la nunta ei, îi voi realiza cea mai frumoasă și mai deosebită rochie! Și acum, la videoclip, am fost foarte încântată și fericită că a purtat o rochie de mireasă de la mine, care i-a plăcut foarte mult. Îi venea perfect!”, a mai declarat Sonia Trifan.

