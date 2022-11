Smiley, experiență de neuitat după ce i-a fost furat telefonul mobil. Ce „schemă” a folosit hoțul: „Cel mai vechi truc din carte”

Smiley, în vârstă de 39 de ani, . Partenerul de viață al Ginei Pistol a postat marți pe rețelele de socializare faptul că i-a fost furat telefonul.

Astăzi, cântărețul a explicat ce „schemă” a aplicat hoțul care i-a furat smartphone-ul și a dat un amănunt surprinzător, potrivit .

Smiley a explicat cum i s-a furat telefonul

Artistul a venit și cu o explicație, după ce fanii s-au arătat curioși în privința modului în care i-a fost furat telefonul. Se pare că incidentul a avut loc în Berlin, în momentul în care se afla în oraș, alături de un prieten.

Întreaga scenă a avut loc la un restaurant, când cântărețul a fost abordat de un băiat cu o foaie în mână. Tânărul a așezat foaia pe telefonul mobil, a încercat să „încropească” un dialog scurt și apoi s-a făcut nevăzut.

„ cum mi s-a furat. Să vă explic: foarte simplu. Cel mai vechi truc din carte. Eram la masă la un restaurant, ascultam o piesă la telefonul prietenului meu. Telefonul era în dreapta, lângă mine, pe masă. A venit un băiat cu o foaie să ne ceară ceva, n-am înțeles în ce limbă vorbea, eu eram atent la ce ascultam la telefon.

Prietenul meu i-a zis «N-avem nevoie. Du-te!», el și-a pus foaia pe telefonul meu și când a plecat, a plecat cu tot cu foaie și cu telefon, iar eu după ce am terminat de ascultat ce aveam de ascultat, adică o piesă frumoasă, m-am uitat după telefon și am zis «Pfaaa, mi-a furat telefonul!». Am fugit, m-am uitat să văd dacă-l mai văd. , evident, s-a dus”, a povestit Smiley pe internet.