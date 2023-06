Smiley, mai fericit ca niciodată / Ce se întâmplă în viața artistului la scurt timp dup ce s-a întors din luna de miere

La scurt timp după ce s-a întors în România din luna de miere din Franța, într-o dimineață devreme, Smiley a avut câteva vești pe care să le împărtășească urmăritorilor săi online.

Smiley se bucură de una dintre cele mai înfloritoare perioade din viața sa. La finalul lunii mai, el și Gina Pistol și-au unit destinele într-un cadru de poveste și au avut o nuntă spectaculoasă, la care multe celebrități din showbiz s-au distrat.

Smiley, mai fericit ca niciodată

Imediat după, au plecat într-o lună de miere de vis, în sudul Franței, primită cadou din partea nașilor. Iar de câteva zile s-au întors acasă. Totuși, artistul nu a avut prea mult de zăbovit, căci cariera îi este în plină ascensiune și trebuie muncească.

Smiley nu uită de cei încă de la începuturile sale. Încă de la prima oră a dimineții, aflat în aeroport, soțul Ginei Pistol le-a oferit urmăritorilor săi de pe Instagram o veste mare și a mărturisit că este foarte fericit.

„Bună dimineața! Păi nu-mi beau eu cafeaua în aeroport și azi? Mă bucur foarte tare să văd că vă place Aia e! Văd asta și în vizualizări și în stream-uri pe Spotify… e mare lucru pentru mine! Mă bucur foarte tare!

Aștept de 4 sau 5 ani să lansez piesa asta și abia aștept să o cântăm, s-o auziți și în concert! Nouă ne place foarte tare și o s-o cântăm în concerte”, a spus Smiley, potrivit .

Smiley are foarte multe concerte programate

Iar până când va cânta piesa în concerte alături de fani nu mai are mult de așteptat. Smiley a dezvăluit că programul său pentru următoarele zile va fi unul încărcat de spectacole, dar acest lucru nu-i aduce decât bucurie.

„Mâine ajung la Suceava, poimâine la Chișinău și duminică la Alba-Iulia. Și, pentru ca am primit în unanimitate sugestia să mai filmez pe unde călătoresc, am filmat și aici la Berlin cât am stat eu, doua-trei zile.

E ceva foarte plictisitor, pentru și nu prea am apucat să filmez chestii turistice. Dar încerc azi să montez și să postez, să vedeți ce am făcut pe la Berlin. Ochii pe noi!”, a adăugat Smiley.