Smiley o duce pe fiica sa, Josephine, la grădiniță, la doar doi ani: „Deocamdată am dus-o doar de două ori”

Josephine, fiica lui Smiley și Ginei Pistol, a început grădinița la 2 ani. ai acestei adorabile fetițe născute în 2021. Artistul a povestit cu emoție despre experiența de a-și conduce fiica la grădiniță și cum se simte în rolul de tată.

„Nu dorm cât toată lumea, dorm un pic mai puțin, dar deocamdată reușesc totuși să o duc pe fii-mea la grădiniță. (…) Da, păi deocamdată am dus-o doar de două ori, că doar de două ori a fost, dar deocamdată pot. Când sunt acasă, da. Din momentul ăsta nu mai am niciun weekend liber până la sfârșitul anului. Mai am câteva zile libere, în timpul săptămânii, dar care se vor ocupa probabil curând. (…) Eu adorm pe unde apuc, oricând, oriunde. 5 minute acolo, 10 colo”, a declarat Smiley pentru revista Ciao, citat de .

Cuplul nu au vrut să angajeze o bonă

să nu angajeze o bonă internă pentru fiica lor Josephine de 2 ani, preferând să fie mereu alături de ea. Fosta prezentatoare de la „Chefi la cuțite” a explicat motivul acestei alegeri.

„Dacă vrei să îți crești copilul sănătos, că așa puteam să îl pasez unei bone, la bunici și îmi vedeam de viață și vreau să îmi cresc copilul sănătos. Să nu fiu înțeleasă greșit. Am ajutor, dar atunci când am de filmat ceva sau când am de făcut câteva drumuri și chiar nu pot să stau cu copilul, vine cineva și mă ajută. Atunci când sunt acasă, mă joc cu ea, ne îmbrățișăm, adică chiar și atunci când sunt acasă nu vreau să îmi ignor copilul”, a spus Gina Pistol, la Antena Stars, potrivit spynews.ro.