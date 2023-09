Smiley, primă reacție după nunta de vis cu Gina Pistol: „Azi am realizat că nici n-am apucat să cânt la nunta mea”

Nunta anului din showbiz-ul românesc a avut loc sâmbătă, iar principala preocupare a fost distracția, motiv pentru care nimeni nu și-a mai adus aminte de datini și obiceiuri.

Smiley nu a cântat la propria nuntă, iar Gina Pistol a uitat să arunce buchetul

„I-am zis Ginei ‘Bă, dar buchetul l-ai aruncat?’. Nici buchetul nu l-a aruncat, n-am apucat. Ca să vă spun o treabă care mi s-a părut mie haioasă, azi am realizat că eu, la nunta mea, n-am cântat… Nu, n-am cântat la nunta mea, dar a cântat nevasta mea”, a spus Smiley pentru .

Vezi această postare pe Instagram

La din viața lui, Smiley nu a mai apucat să cânte, întrucât toți cei care și-au dorit au cântat. Toată lumea s-a distrat, iar cei doi miri au rămas cu niște amintiri de neuitat.

Vezi această postare pe Instagram

„Momentul care cu siguranță a fost special a fost dansul nostru în doi și trei, și apoi cu părinții, cu nașii, am ales și o melodie specială pentru noi – ‘Dance me to the end of love’”, a mai spus Smiley.

Cel mai emoționant moment? Cununia religioasă

„Slujba la biserică a fost minunată. De acolo nu sunt imagini, pentru că am păstrat-o doar pentru noi, dar ne-am emoționat cu toții, am avut un cor fantastic. Era să plângem noi doi, adică eu la un moment dat am zis că o să plângă mama, tata. Au fost mulți care au lăcrimat la slujbă, dar era să plâng eu. Sunt un om credincios și pe mine mă emoționează, și chiar cred în uniunea asta în fața lui Dumnezeu”, a spus Smiley despre momentul de la cununia religioasă.