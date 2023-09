Șocul trăit de Corina Caragea în vacanța în Sardinia: „Îmi venea să mă arunc în apă” (FOTO)

Prezentatoarea TV Corina Caragea a ales să-și petreacă ultimele zile de vară în Sardinia. Ea a mai fost acolo acum zece ani, fiind impresionată de plaje. Și acum a fost la fel de îndrăgostită de , numai că de data aceasta a avut și o problemă: pentru că a ales perioada greșită, locul a fost pliiin de turiști.

Corina Caragea, despre vacanța în Sardinia

„Nisipul efectiv nu se vede de oameni. Cearceaf langa cearceaf, slapi langa slapi, italienii stau ascunsi fiecare sub ce a putut cara – umbrelute colorate sau corturi. Rad zgomotos, asculta fiecare muzica lui, intind masa pe cate un prosop, vorbesc mult si tare. Imi fac cu greu loc printre prosoape, sacose, galeti, lopetele, scaunele, picioare, maini, lazi frigorifice , alti vanzatori ambulanti, cautand un petic de nisip pe care sa imi pun si eu prosopul. Imposibil sa gasesc. Imi vine sa ma arunc in apa care are totusi culoarea de pe Instagram”, a scris Corina Caragea pe , unde a publicat și multe poze făcute în Sardinia.

Frumoasa prezentatoare a povestit și cum a fost certată de cineva: „Adun niste nisip si pietre sa imi tina pe loc prosopul incercat de vant. Vecina de la cativa centimetri se uita urat si ma atentioneaza ca iau amenda daca ! Cum?? O ignor”.

Caragea a mai scris că pentru cine vrea să evite aglomerațiile, cele mai potrivite luni pentru o vacanță în Sardinia sunt mai, iunie, septembrie și octombrie: „insula respira, te asteapta cu plajele care ti-au luat mintile pe Instagram, goale, linistite, cu preturi ceva mai bune, cu locuri de cazare la discretie, cu temperaturi prietenoase, perfecte – as spune”.

Corina Caragea, despre prețurile în Sardinia

Prezentatoarea TV a vorbit și despre prețurile de acolo: „In privinta preturilor, daca e sa comparam cu Grecia, este mai scumpa Sardinia. Poate ca Alghero si Cagliari or fi mai decente, nu stiu, insa mie aici mi s-a parut ca banii mi-au alunecat din portofel aiurea. Cu cate un soc din cand in cand”.

„Sa va dau exemplu: un sezlong costa pe o plaja 60 euro. Unul! O umbrela 20 euro. Pretul difera in functie de randul pe care vrei sa stai, dar nu cu mult. Si oricum…nu sunt disponibile. Chiar ai surpriza sa ajungi la plaja dupa un lung drum sau dupa ce ai lasat masina in parcarea care nu accepta decat plata pe zi (15 euro) si sa afli la fata locului ca nu exista loc nici pe nisip – decat poate pe langa un wc, DACA exista wc – si niciun sezlong liber.. Ai grija la “coperto” . Este “by default” pe nota, unele restaurante te avertizeaza, altele nu. A costat de la 3 pana la 7 euro de persoana. Un suc costa cam 3 euro, o pizza cam 15 euro. Daca nu nimeresti acea cafenea in care te taxeaza 50 de centi pentru fiecare cub de gheata din paharul de suc. Am citit o stire pe net. Sau acea cafenea unde te costa 2 euro sa iti taie sandwichul in doua..Este bine de stiut si ca peste tot poti plati cu cardul”, a mai scris Corina Caragea pe blogul ei.

Anul acesta, ea a fost în vacanță și în Singapore și a împărtășit fanilor