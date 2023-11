Sora lui Celine Dion, îngrijorată de starea de sănătate a solistei: „Nu găsim niciun medicament care să funcționeze”

Deși fanii lui își doresc să o vadă pe artistă cât mai curând pe scenă, din nefericire, starea sa de sănătate nu este deloc ameliorată. Sora cântăreței a vorbit recent despre cum se simte în aceste momente starul canadian.

Starea lui Celine Dion nu se îmbunătățește

Într-un interviu pentru Le Journal de Montreal, citat de , Claudette a spus că Celine, în vârstă de 55 de ani, este îngrijită de sora lor, Linda, și că lucrează îndeaproape cu cercetători specializați pe acest sindrom rar.

„Sincer, cred că cel mai mult are nevoie de odihnă. Întotdeauna dă totul pe scenă și încearcă să fie cea mai bună, să fie în top când vine vorba de meseria ei. La un moment dat, inima și corpul încearcă să-ți spună ceva și este important să asculți (…) Să cânte e ceva înnăscut la ea, este disciplinată în toate aspectele vieții sale. Când o sun și e ocupată, vorbesc cu sora noastră, Linda, care locuiește cu ea și îmi spune că muncește din greu”, a declarat Claudette.

Celine ascultă de cercetătorii de top din domeniul acestei boli rare, iar familia are încredere că într-o bună zi va exista posibilitatea de a se simți mai bine și a se întoarce pe scenă.

Celine Dion le-a dezvăluit fanilor despre boala sa în luna decembrie

Cu ochii în lacrimi și gâtuită de emoție, artista canadiană a transmis, în decembrie 2022, un mesaj tuturor fanilor ei, dezvăluind boala de care suferă, efectele ei, dar și faptul că nu va putea să-și reia concertele din turneul european, amânate deja de mai multe ori.

„Îmi pare rău că mi-a luat atât de mult timp să mă adresez vouă. Îmi e dor de voi și abia aștept să vorbesc din nou cu voi de pe scenă. Știți că am fost mereu ca o carte deschisă. Nu am fost pregătită să spun ceva înainte, dar acum sunt gata. Am probleme de sănătate de multă vreme și îmi e foarte greu să înfrunt aceste dificultăți și să vorbesc despre lucrurile prin care trec. Recent, am fost diagnosticată cu o foarte rară afecțiune neurologică, numită sindromul omului înțepenit, ce afectează cam unul dintr-un milion de oameni”, a început mărturisirea lui Celine Dion.