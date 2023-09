Sore este în culmea fericirii! Familia artistei s-a mărit cu un nou membru: „Nu o să vă vină să credeți...” (FOTO)

Sore, pe numele ei real Sorina Mihalache, se numără printre cele mai îndrăgite artiste din România. Vedeta a cunoscut succesul atât în cariera solo, cât şi alături de trupa LaLa Band.

Aceasta se bucură de un succes răsunător pe plan muzical și de ceva timp și-a deschis și propria ei afacere. Pe lângă toate aceste activități care îi umplu programul, cântăreața este mama cu normă întreagă, având o fetiță pe nume Erin.

Sore are un nou membru în familie

Sore și oricât de ocupată ar fi, aceasta nu uită de admiratorii ei din mediul online. Artista în vârstă de 33 de ani este în culmea fericirii, după ce a anunțat că familia ei s-a mărit cu încă un membru.

De curând, vedeta a dezvăluit că mai are o fetiță, mai exact o cățelușă pe nume Goldie. Atât ea, cât și fiica ei s-au îndrăgostit instant de patruped.

„Ne-am luat un Golden Retriever! Nu o să vă vină să credeți unde mă duc acum. Era luni, adică acum câteva zile, îmi beam cafeaua dimineață și mi-a apărut o poză și timpul s-a oprit în loc. Am știut! Atunci am luat o decizie pe care am tot amânat-o în toate aceste luni de când Dot nu mai este printre noi…

Am pus mâna pe telefon, am vorbit 40 de minute cu doamna aceea foarte simpatică de la canisă și gata! Astăzi vine Goldie! Goldie este numele ei. Este numele dat de Erin, care nu că este încântată, este în extaz pentru că vom avea o nouă membră a familiei. Este pentru prima oară când avem un cățeluș fetiță!”, a povestit Sore pe rețelele de socializare, notează .