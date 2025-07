Sore s-a „reprofilat”! Cu ce se ocupă cântăreața în ultima vreme

Sore a descoperit că are o nouă pasiune. Pe lângă muzică și actorie, Sore este atrasă de partea imobiliară. Sau…mai degrabă de cea a renovărilor.

Cântăreața a povestit că are un apartament și s-a apucat să îl renoveze. A dorit să schimbe „aerul” vechi al imobilului cu unul fresh, actual și pare că este foarte implictă în tot acest proces.

Ce modificări a făcut până acum Sore în apartamentul copilăriei sale?

Cine a ajutat-o în tot acest proces?

Ce modificări a făcut până acum Sore în apartamentul copilăriei sale

Sore s-a apucat de renovări și nu așa oricum, ci în apartamentul în care a copilărit. Vedeta a povestit cât de fascinată este de tot acest proces prin care trece locul unde a crescut și cum, cu emoție, încearcă să îi ofere viață din nou.

De la instalație electrică până la finisaje, Sore a „reformat” întreaga locuință.

„Jurnal de șantier. Îmi place foarte tare tot procesul de remodelare, daca mă urmăriți de ceva timp știți asta despre mine și constat că, deși, unele preferințe îmi rămân constante (cum ar fi să jonglez cu tapetul, cu nuanțele calde etc) mă bucură foarte tare noutatea. Acest proiect a fost mai amănunțit decât cele de până acum, întrucât am luat un apartament vechi (cel in care am făcut primii pași, chiar) și pe care îl aducem în prezent. S-au schimbat toate cele: electrica, țevile, parchetul, gresia, faianța, caloriferele și am ajuns în prezent când începem să îl “îmbrăcăm” într-un cămin”,

Cine a ajutat-o în tot acest proces

Sore nu parcurge toată această etapă de una singură, ci alături de o echipă de profesioniști. Vedeta primește ajutorul de calitate de care are nevoie pentru a transforma apartamentul unde cândva se juca.

Momentan, Sore nu știe dacă va închiria sau va vinde locuința, însă tot acest parcurs o face fericită.