Sorin Bontea: „Pe vremea aia te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau". Cum era tratat la începutul carierei

Sorin Bontea: „Pe vremea aia te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau”. Cum era tratat la începutul carierei

Selen Osmanoglu
13 oct. 2025, 14:55
Sorin Bontea: „Pe vremea aia te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau”. Cum era tratat la începutul carierei
Sorin Bontea. Sursa Foto: Captură Video - DA BRAVO! by Mihai Bobonete / YouTube
Cuprins
  1. Cum au fost începuturile carierei de bucătar
  2. Pasiunea lui Sorin Bontea

Sorin Bontea, jurat la „MasterChef”, a vorbit despre începuturile carierei sale în bucătărie. Acesta mărturisește că mentorii lui aveau o atitudine dură, ba chiar loveau și înjurau.

Cum au fost începuturile carierei de bucătar

Bontea și-a adus aminte de începuturile sale și de modul în care era tratat de mentori. Acesta a povestit în ce mediu a învățat să gătească.

„Toți mentorii mei au fost duri. Pe vremea aia te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau. Păi ce era ca acum, să nu ai voie să spui nimic… Noi nu aveam în vocabular atunci ‘burnout’, nici ‘depresie’, nici ‘bullying’”, a spus bucătarul, conform Viva.

„Poate treceam și noi prin asta, nu zic nu, dar nu se foloseau acești termeni. Poate oamenii sufereau și atunci, dar noi habar nu aveam despre asta, nu erau aceste noțiuni. Bullying-ul era privit cumva ca o caterincă mai dură între băieți. Evident că se întâmpla să ne mai și deranjeze, dar nefiind clar definite interacțiunile astea, nici nu ne băteam capul prea mult cu ele, treceam peste și ne vedeam de treabă”, a adăugat el.

Pasiunea lui Sorin Bontea

Bucătarul de la „MasterChef” mărturisește că iubește muzica. Aceasta a fost pasiunea lui încă din tinerețe.

„Îmi place mai mult blues, am ascultat rock când eram puști, la 14, 15, 16 ani. Pe vremea aia, noi nu prea aveam acces la genul ăsta de muzică, foarte rar, în schimb, noi mergeam prin teatre, acolo se făceau concertele. La Arenele Romane, era Teatrul de Vară din 23 august. Se făceau concerte, prezenta Florian Pittiș, Dumnezeu să-l odihnească, și cântau Iris, Holograf, Voltaj, Racla”, a mărturisit el.

„Mergeam și ascultam rock, după care am intrat în restaurant. Am vrut să mă duc pe la Școala Populară de Arte, că aveam chitară – n-am mai ajuns. Am ajuns în București, în bucătărie, am intrat în restaurant, acolo cârciumeală, lăutari, manele”, a adăugat.

