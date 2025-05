Sorin Bontea, secretul căsniciei de peste 30 de ani: „Îl reprezintă înțelegerea și comunicarea”. La ce vârstă s-a cunoscut cu soția lui

are o de peste 30 de ani. El a mărturisit că ul unei căsnicii „îl reprezintă înțelegerea și comunicarea”.

La ce vârstă și-a cunoscut soția

Sorin Bontea și soția lui sunt împreună din 1989 și s-au căsătorit în 1994. Cei doi au o fiică, Miruna, și un fiu, Iulian. Cei doi s-au cunoscut când Sorin Bontea avea 19 ani, iar soția 18.

„Eu am încercat întotdeauna să separ lucrurile, să nu-mi duc niciodată problemele de la muncă acasă, ea îmi mai reproșează uneori că nu povestesc ce fac la job-uri, dar eu așa sunt. Vorbim alte teme, povestim, mai sunt suișuri și coborâșuri și la noi, ca-n toate relațiile. Dar soția mea e sufletul meu pereche, am crescut împreună, eu aveam 19 ani, ea 18 când ne-am cunoscut”, a declarat Sorin Bontea, pentru viva.ro, citat de Click.

„Nici nu trebuie să-mi spună când e supărată, îmi dau seama după mimica feței ei, ne cunoaștem atât de bine. Secretul, dacă vrei să-i spunem așa, îl reprezintă înțelegerea și comunicarea, ea m-a susținut mereu, mi-a fost alături, eu sunt mai încăpățânat, soția mea a lăsat mai mult de la ea. Îmi dau seama că e greu și pentru ea, că eu sunt toată ziua plecat cu tot felul de proiecte, filmări. Acum am început să mai refuz oferte că nu mai am deloc timp de mine”, a adăugat juratul „MasterChef”.