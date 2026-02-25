Soția lui Florin Prunea dă cărțile pe față! Dezvăluiri șoc despre femeia alături de care trăiește acum: „Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el”

Căsnicia care părea solidă și ferită de controverse a lui Florin Prunea a ajuns, pe neașteptate, în atenția publicului. Fostul portar a făcut mărturisiri surprinzătoare în emisiunea „ ”. El a vorbit deschis despre ruptura dintre el și soția sa, Lidia. Cei doi au fost împreună peste 30 de ani și au adoptat o fetiță. Cu toate acestea, Prunea susține că între ei nu mai există nicio legătură în prezent.

Mai mult, el a numit-o pe Lidia „o femeie rănită”. Declarația a luat prin surprindere publicul, deoarece problemele lor nu au fost niciodată făcute publice. În același timp, s-a aflat că fostul portar are o relație cu o altă femeie, pe nume Lăcrămioara. Cei doi au început să își asume relația în mod public, inclusiv pe rețelele de socializare.

În urma acestor dezvăluiri, Lidia a decis să vorbească și să își spună propria versiune. Ea a făcut declarații despre relația lor și despre lucrurile care, susține ea, au rămas nespuse până acum.

Ce acuzații face Lidia Prunea după declarațiile fostului portar

După aproape patru decenii de relație, povestea dintre Florin Prunea și soția sa, Lidia, s-a transformat într-un conflict public neașteptat. Fostul portar și a descris-o pe Lidia drept „o femeie rănită”, lăsând să se înțeleagă că ruptura este definitivă. Afirmațiile au determinat-o pe soția sa să reacționeze și să respingă public varianta prezentată de el.

„Nu-mi place ca să mi se târască numele și tot felul de poze prin ziare, alături de actuala lui iubită, pe care o are de mulți ani în spatele meu. I-am interzis să mai pomenească numele meu pe la emisiuni, să vorbească strict despre persoana lui. Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el, puteți să vă uitați pe portal și să vedeți că nu există niciun divorț. Deci sunt niște minciuni, asta vreau să vă spun. Și mie nu-mi plac minciunile”, a declarat ea, potrivit cancan.ro.

În același timp, ea susține că relația lui Florin Prunea cu Lăcrămioara ar fi început încă din perioada în care acesta juca la Iași. Lidia îl acuză că, în tot acest timp, a dus o viață dublă.

„El a umblat cu această femeie de etnie romă de când era la Iași, umbla cu ea pe la spatele meu. El este cel care a părăsit domiciliul, s-a mutat cu acea femeie care de ani de zile îmi pândește casa și vrea să mi-o spargă. Acea femeie care nu are un trecut cu care să se poată mândri. Și-a făcut o defavoare că a ieșit în față în presă, nu este de lăudat”, a spus aceasta.

De ce spune Lidia Prunea că, de fapt, căsnicia lor s-a destrămat

După ani întregi de căsnicie, Lidia Prunea susține că adevăratul motiv al plecării fostului portar nu ar fi fost neînțelegerile dintre ei. Ea afirmă că, de fapt, totul ar avea legătură cu relația pe care acesta ar avea-o de mult timp cu o altă femeie.

„Să spună de ce a plecat. A plecat pentru că acea femeie nu-i dădea pace. De la acea femeie a plecat totul, a început la Iași și apoi a început să răsune și în țară ca să-i spele ei imaginea. Foarte urât din partea lor. Ea știa de când a intrat în relație că este însurat, de acum 13-14 ani, de când era el la Iași. Deci o femeie care are niște valori morale nu se bagă într-o relație cu un om căsătorit. Și dacă până la vârsta asta a rămas nemăritată înseamnă că nu a luat-o nimeni”, a precizat ea.

În același timp, Lidia spune că ea a ales întotdeauna să stea departe de . Nu și-a dorit celebritate și nici apariții publice, preferând să fie doar soție și mamă.

„Eu mi-am văzut de casa, am zis el este sportiv, el comunică în presă, pe el îl vede lumea, eu sunt pur și simplu soția lui și atât. Nu am fost interesată niciodată să ies la televiziuni, deși am fost invitată. Eu am vrut să rămân așa, o femeie normală fără să am un nume răsunător, dar văd că scandalurile acestea iau proporții. Am tăcut, dar când am citit normal că, vă dați seama, m-am simțit lezată de ce s-a scris. Eu m-am ocupat și de familie, de copil, de casă. El n-a avut nicio responsabilitate, decât să facă bani pentru familie, atât. În rest, i-am luat toate greutățile de pe cap”, a mai declarat acesta.

Cum răspunde Lidia Prunea acuzațiilor și cum își apără imaginea

În urma declarațiilor făcute de , Lidia respinge ferm ideea că ar fi o persoană conflictuală. Ea spune că realitatea este, de fapt, cu totul diferită.

„Am mai avut nenumărate discuții despre acest lucru și nu sunt eu cea scandalagioică, așa cum spune el. Cei care ne cunosc pe noi știu și cine este el, dar și cine sunt eu. Necunoscuților poate să spună ce vrea el. Sunt niște lucruri, din punctul meu de vedere, nule. Nu am divorțat pentru că noi am fost atâția ani împreună. Am sperat că se va schimba, au trecut anii. A venit acasă de la Iași, am crezut că își vede de treaba lui, de familie, de casă, dar se pare că n-a fost așa.

Nu știu de ce vrea să-și pună poalele în cap pentru că faptele vorbesc, nu altcineva. Nu știu dacă despre mine poate să spună cineva că am fost văzută nu știu unde, cu nu știu cine. Despre el se poate spune asta. Și har Domnului, sunt prietenă cu majoritatea dintre soțiile foștilor fotbaliști. Și ele știu și mă cunosc cum sunt eu. Așa că mai bine ar tăcea din gură să-și vadă de propriile lui acțiuni”, a spus fosta soție a lui Florin Prunea.