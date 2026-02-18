Soțul Danei Rogoz, Radu Dragomir, a împlinit recent vârsta de 59 de ani. Momentul aniversar i-a prins pe cei doi parteneri nu la o petrecere fastuoasă, ci chiar pe platourile de filmare. În prezent unde lucrează împreună la un nou proiect cinematografic.

Cum a fost sărbătorit Soțul Danei Rogoz, Radu Dragomir de către familie

Potrivit , Dana Rogoz a povestit că s-au trezit la ora 4 pentru a începe filmările, însă atmosfera de pe platou s-a transformat rapid într-una de sărbătoare. În timpul unei pauze, actrița l-a surprins pe soțul ei cu un tort personalizat, decorat cu simboluri din lumea cinematografiei. Momentul a fost unul special, mai ales că întreaga echipă de producție i-a fost alături regizorului în această zi importantă.

„Cei doi copii ai cuplului, Lia și Vlad, au fost și ei prezenți la filmări pentru a-și susține tatăl. Aceștia i-au cântat „La mulți ani” împreună cu actorii și restul echipei, spre încântarea sărbătoritului. „La mulți ani, Radu! Azi, de ziua ta, ne-am trezit amândoi la 4 dimineața, destul de emoționați, și am reînceput filmările pentru lungmetrajul tău. Mă bucur enorm pentru tine, pentru noi! Te iubim!!!”, a fost mesajul postat de Dana pe rețelele sociale.

Un proiect de familie pentru Radu Dragomir

Acest nou lungmetraj reprezintă un punct de referință pentru cuplu, fiind o colaborare la care s-a muncit intens încă din toamna anului trecut. Radu Dragomir și soția sa s-au implicat total în fiecare detaliu, de la scrierea scenariului și până la alegerea locațiilor de . Actrița a recunoscut că urmează o perioadă dificilă din punct de vedere fizic și emoțional, dar consideră că munca la acest proiect este o experiență care îi apropie și mai mult.

„Urmează multe zile grele de lucru, știm deja. Adică exact așa cum ne plac nouă cel mai mult. Ce mă bucur că s-a nimerit să te sărbătorim la cadru, alături de întreaga echipă!”, a mai adăugat Dana Rogoz.