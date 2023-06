Speak, dezvăluiri despre relația cu Ștefania: „Ea înțelege, nu e din aia țâfnoasă”. Ce a spus despre nunta lui Smiley cu Gina Pistol

Speak a vorbit într-un interviu despre familia sa, în care el era „fix oaia neagră”, despre relația cu Ștefania, cariera sa muzicală, dar și despre nunta lui Smiley cu Gina Pistol.

Speak, interviu despre muzică și relațiile de familie

Aflat la aniversarea lui BRomania, Ștefan Sprianu a acordat un interviu pentru . Întrebat cum a fost la nunta lui Smiley cu Gina Pistol, acesta a răspuns: „Am fost la nuntă, foarte frumos, organizată extraordinar, locația superbă. Iar pe ei doi i-ai văzut! Eu nu mă așteptam să vină momentul ăsta. Noi chiar vorbeam de mult și ziceam ”Oare noi ne-om căsători? Domne, nu cred!”. Uite că a venit momentul și mă bucur mult pentru el, că e ceea ce trebuie”.

Artistul a vorbit apoi despre familia și copilăria sa, spunând că fratele său „era genul cuminte, care învăța, iar eu eram fix oaia neagră a familiei. Și părinții mei au fost eminenți, fratele meu la fel, eu nu. Am fost copilul mai rebel”.

Speak a mai susținut că, la fel ca atunci când era mic, și acum are obiceiul să spună direct când nu-i convine ceva.

Speak, despre relația cu Ștefania

La fel face și cu Ștefania, iar sinceritatea ajută relația să funcționeze: „Da, n-am treabă. Nu prea ne contrazicem. Și dacă ne contrazicem, ne contrazicem pe chestii minore. Și dacă văd că nu e loc, mă predau. Dar ea înțelege, nu e din aia țâfnoasă. Dacă am ceva de zis, niciodată nu fac compromisuri din astea majore. Dacă nu-mi convine ceva, îi zic verde în față. Dacă ei nu îi convine, îmi zice. Suntem prieteni și așa cred că trebuie să funcționeze orice relație de prietenie”.

Speak: Foamea s-a potolit, trebuie să fac și ce îmi place

El a mai susținut că face acum ce-i place-n muzică deoarece nu mai are grija banilor: „Cumva nu mai am ce să mai pierd. Foamea s-a potolit, aplauzele s-au luat, trebuie să fac și ce îmi place, fix pentru suflet. Dacă nu o fac acum, când o să ajung la 50 de ani probabil că o să am niște bani, dar o să fiu frustrat”.