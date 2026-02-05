Speak a intervenit public pentru a-i lua apărarea iubitei sale, Cristina Ștefania, după ce aceasta a devenit ținta unui val de comentarii negative pe rețelele sociale. Totul a pornit de la un videoclip postat de artistă în fața unei oglinzi, postare care a atras numeroase critici legate de aspectul său fizic.

Ce mesaj a transmis de Speak celor care critică

Deranjat de agresivitatea comentariilor, Speak a postat un mesaj pe Instagram prin care taxează atitudinea celor care oferă sfaturi sau jignesc. Artistul s-a declarat surprins neplăcut de numărul mare de persoane care aleg să își consume timpul criticând aspectul altora.

„Cam așa arată lumea care dă cu hate, cei care se pricep cel mai bine la orice, experții noștri, truda țării…. Dacă îi vedeți pe stradă, vă rog să le faceți o plecăciune”, a scris Speak, folosind un ton ironic la adresa internauților recalcitranți.

Cum reușește Cristina Ștefania să se mențină în formă

Potrivit deși este criticată, este recunoscută pentru disciplina sa când vine vorba de stilul de viață. Artista a mărturisit că nu trece nicio zi fără activitate fizică, sportul fiind metoda prin care își permite să nu aibă restricții alimentare drastice.

„Partea cea mai importantă din rutina mea e sala. Nu trece o zi fără să nu ajung la un antrenament. Dacă nu ajung, fac cumva să fiu pe bandă minim 40 de minute. Eu de asta fac sport, ca să pot să mănânc. Iubesc să fac sală, e momentul meu”, declara aceasta

Atunci când programul nu îi permite să meargă la sala de fitness, Ștefania optează pentru antrenamente acasă, pe banda de alergare, menționând că muzica în căști o ajută să se deconecteze complet în timpul efortului.

Cum a început povestea de dragoste dintre cei doi

Speak și Cristina Ștefania sunt împreună de peste șapte ani. Relația lor a început profesional, Ștefania fiind inițial dansatoare în proiectele artistului. Chimia dintre ei s-a văzut încă de la primele interacțiuni, iar cei doi au devenit un cuplu oficial în 2017. De atunci, au reușit să își construiască împreună o prezență online masivă, fiind implicați în numeroase proiecte și televiziune.