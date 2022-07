Speak, sejur de 100 de lei. Vacanță de viitor artist, cu doar câțiva lei în buzunar. VIDEO

din showbiz-ul românesc. Vedeta s-a remarcat în urmă cu câțiva ani în industria muzicală, iar acum este una dintre cele mai cunoscute voci masculine de la noi din țară.

Speak, mai sincer ca niciodată

Nu este doar un simplu artist, asta pentru că . El împreună cu Vlad Drăgulin realizează emisiunea „Îs geană pi tini”, pentru Antena 1.

Este cunoscut deja faptul că băcăuanul are un caracter integru, spune lucrurilor pe nume fără jenă și adoră sinceritatea.

Recent, el a oferit un interviu prin care a mărturisit că nu a dispus întotdeauna de sume importante de bani, însă pentru că era tânăr și își dorea să exploreze lumea, a fost nevoit să plece la drum cu puțini lei în buzunar.

„Eram prin liceu, am mers la Costinești într-un sejur și am trăit cu 100 de lei cam vreo 4, 5 zile. Dormeam în gazdă, am venit cu trenul și făceam chetă toți ca să mâncăm. Așa era treaba atunci”, a susținut Speak, citat de .

a fentat litoralul cu și mai puțini bani

Nici Ștefania, iubita sa, nu s-a lăsat mai prejos și a dezvăluit că în urmă cu câțiva ani a mers la mare cu doar 20 de lei. Era cu o prietenă de ale ei și cu o altă cunoștință care avea mașină. Chiar și așa, ea a fugit de acasă, pentru că părinții nu au știut nimic despre escapadă.

Speak și Ștefania au lansat în urmă cu doar câteva luni un show în format digital. Emisiunea are la bază experiențele pe care ei le-au trăit în vacanțele plănuite de la începutul anului.

Cei doi au documentat toate peripețiile prin care au trecut, de la ore întregi petrecute în aeroport până la timpul petrecut în izolare. Astfel, a ieșit un jurnal autentic și plin de haz, așa cum probabil au intuit telespectatorii.