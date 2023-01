Spiritele se încing la Survivor! Vica Blochina și-a găsit „victima”: „Te ador! Îmi place mult de tine”

„Survivor Romania” ne arată caracterul și părțile ascunse ale concurenților prin luptele care se dau în jungla din Republica Dominicană și foamea pe care o îndură.

Spiritele se încing la Survivor

Provocările îi determină pe concurenți să nu mai țină cont de nimic atunci când vine vorba de supraviețuire și punctele aduse echipei din care fac parte. Ediția din 23 ianuarie 2023 a arătat că Vica și Jorge, care se înțelegeau bine la început, au început să aibă situații de conflict. Vica a susținut că Jorge a încercat să-i „strice imaginea”, cauzându-i supărare.

„Eu am așteptat ca Jorge să vină să-mi ceară scuze și să-mi dea niște explicații. De ce a încercat să mă îmbârlige cu Ionuț? El e creierul”, a afirmat Vica, citată de .

Schimb de replici între Jorge și Vica

Jorge spune că nu înțelege de ce Vica a ținut morțiș să vină încă o dată să-i spună că s-au încheiat divergențele între ea și Ionuț.

„Vica a ținut să-mi spună că ce era înainte, ea a încheiat cu Ionuț și….nu înțeleg de ce a venit să-mi spună…Ok, am înțeles că s-au certat un pic cât am fost eu la exil, acum a ținut încă o dată să-mi spună că totul este ok și că trebuie să ne spunem pe față tot ce avem de spus. Asta am făcut până acum, nu m-am ascuns de nimic”, a spus Jorge.

Vica si-a recunoscut greșeala și a cerut scuze lui Jorge după ce a realizat că acuzațiile sale erau nejustificate. A afirmat că înțelege că Jorge nu a avut nicio intenție de a-i strica imaginea și că, de fapt, a dezvoltat sentimente pozitive față de el. Acțiunile lor au dus la o împăcare și la rezolvarea conflictului dintre ei.

„-Eu îmi cer scuze din toată inima mea, pentru că te-am făcut șarpe, pentru că eu așa am înțeles, pentru că așa mi s-a spus. Tu nu ești așa, eu chiar te ador îmi place mult de tine, pe bune, din toate punctele de vedere și nu vreau să mă cert cu tine niciodată. Te rog, iartă-mă!”

„-N-am spus eu. El a recunoscut de față cu noi trei. (n.r. Ionuț Iftimoaie)

-Tu înțelegi ce zic eu?

-Eu înțeleg, dar de aia eram și eu că nici nu știam, nu mai găseam cuvintele”, a fost dialogul dintre cei doi, citat de