Ștefania dezvăluie ce ar schimba la iubitul ei, Speak: „Cred că mulți băieți au treaba aceasta” / Detalii despre relația lor

Ștefania și Speak, unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc, împărtășesc detalii interesante despre viața lor. Într-un interviu exclusiv , Ștefania vorbește despre eforturile depuse pentru a-și menține silueta și despre tentațiile din cuplu, dezvăluind și ce ar schimba la partenerul său.

Cum își menține Ștefania corpul în formă

Ștefania dezvăluie că muncește mult pentru a-și menține silueta perfectă. Ea efectuează numeroase antrenamente și a renunțat la plăceri precum shaorma pentru a avea un ritm de viață mai echilibrat. Cu trei mese pe zi și două antrenamente, la sală și cardio, ea este foarte atentă la felul în care își gestionează alimentația și exercițiile fizice.

„Sunt foarte obsedată de treaba aceasta, trag foarte mult la sală! Nu mai mănânc shaorma atât de mult, nu pentru că mi-aș impune, neapărat, ci pentru că îmi doresc să am și un ritm de viață mai echilibrat pe partea cu mesele. Încerc să am 3 mese pe zi, să merg la 2 antrenamente pe zi, la gym și cardio. Am grijă! Asta este ce își dorește Ștefan să creadă într-o zi când nu are chef să meargă la sală și mă vede mâncând ceva.

El vrea să calculeze că este genetic, că mănânc și stau pe canapea. Eu, de fapt, am fost la antrenament de dimineață și mă duc și la cardio după! Am vreo două luni de când mă simt vinovată seara dacă mănânc ceva prost, spre exemplu o shaorma.Imediat după, chiar dacă este 10 noaptea, am bandă acasă și mă urc 40 de minute pe bandă! Mă simt vinovată, efectiv! Ne uităm împreună, televizorul este în față, el stă pe canapea, eu pe bandă, e același lucru!”, spune Ștefania.

Ștefania: Pot să spun că este și mâna mea acolo pentru „Fierți pe Insulă”

Ștefania susține că a contribuit la proiectul „Fierți pe Insula” lansat de Speak și Florin Ristei. Ea dezvăluie că l-a convins pe Speak să se uite la emisiunea „Insula Iubirii” și consideră că este și „mâna ei” în acest proiect.

„Normal, m-am uitat cu el! El tot spune că am băgat mortul în casă! Așa este! Eu i-am arătat și l-am băgat în acest film! Pot să spun că este și mâna mea acolo pentru “Fierți pe Insulă”. Datorită mie se uită la Insula Iubirii! Pasiune este mult spus, este plăcerea mea vinovată, clar.

Ce ar schimba la partenerul său

Ștefania dezvăluie că ar schimba faptul că Speak se plânge destul de mult și spune că mulți bărbați au această obișnuință.

În schimb, Ștefania crede că Speak ar schimba la ea faptul că vorbește pițigăiat când este entuziasmată, chiar dacă el îi spune să nu mai facă acest lucru.

„Aș schimba. Se plânge foarte mult! Mult! Cred că toți băieții au treaba aceasta, se plâng mult de tot! Știu sigur că ar schimba și el la mine. Cred că ar schimba multe lucruri! (râde)

A zis un lucru de foarte multe ori, faptul că vorbesc pe cap. Da. (n.r. pițigăiat) El zice: “Nu mai vorbi așa pe cap!”. Când mă entuziasmez zic: “Bebe, vino aici!”. El răspunde: “Nu mai vorbi așa, pe cap!”. Cred că asta ar schimba!”, a mai spus Ștefania pentru .