Stephan Pelger a murit. Designerul român a fost găsit spânzurat. Boala de care suferea

UPDATE: Stephan Pelger a fost găsit spânzurat în locuința sa din Sectorul 2 al Capitalei. Trupul său neînsufleţit va fi dus la INML pentru efectuarea necropsiei. Designerul suferea de depresie și insomnie cronică, informează Recent, el a scris că-i este foarte dor de tatăl său, care a murit în 2019. De asemenea, Pelger a afirmat că „insomnia şi-a pus amprenta pe toate aspectele vieţii mele”.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Stephan Pelger a murit la doar 44 de ani. Potrivit primelor informații, el ar fi fost găsit fără suflare, în locuință, de către un vecin. Autoritățile au ajuns la locul faptei și au constatat decesul.

Designul este posibil să se fi sinucis

Stephan Pelger a devenit faimos în țara noastră și se poate spune că era unul dintre cei mai Din păcate, designerul a recurs la un gest necugetat, conform Spy news.

„La data de 8 iunie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 8 au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul că într-o locuință, din Sectorul 2, se află o persoană decedată. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical care a constat decesul persoanei.

În vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul, cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri. Trupul neînsuflețit urmează a fi transportat la INML în vederea efectuării necropsiei.”, se arată în informațiile transmise de autorități.

El consuma substanțe interzise

În februarie, el a fost prezent la emisiunea Extra Night Show unde a vorbit despre probleme grave pe care le-a avut cu insomnia și consumul de substanțe interzise. El a fost nevoit să stea internat la o clinică de dezintoxicare, iar după externare a spus că este foarte sănătos.

„Acest medic la care m-am dus este tânăr și foarte actual cu problemele noastre din ziua de astăzi. Am făcut perfuzii, am fost pus pe un tratament medical foarte mic și cu foarte puține pastile. Dacă luam 40 de pastile într-o zi, acum iau trei pastile pe zi și am un somn de opt ore sănătos.”, a declarat Stephan Pelger, la Xtra Night Show.

În urmă cu puțin timp, la Antena Stars, despre un moment dificil prin care a trecut, deoarece el a fost trădat.

„Tuturor ni se întâmplă acest lucru. Dar la o anumită vârstă, poate nu mai dăm atâta importanță acestor lucruri și lăsăm lucrurile să curgă, iar cei care rămân în viața noastră, rămân, iar cei care pleacă, ducă-se. Dacă au preferat să plece din viața mea, atunci au preferat pentru un anumit motiv. Poate nu am fost loial eu, poate eu am făcut greșeli, cu siguranță și eu am făcut multe greșeli. Cert este că nu mai suntem împreună și asta este. Ar fi culmea să spun că nu am făcut greșeli, pentru că am făcut cu lopata”, spunea Stephan Pelger.