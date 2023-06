Steven Spielberg „s-a simțit neajutorat” când a văzut-o pe Drew Barrymore „că-și pierde copilăria” în timp ce filma pentru „E.T.”, dar: „Nu eram tatăl ei”

Într-un nou interviu cu Barrymore publicat de Vulture, l-a lăudat pe ;i a spus că a fost „singura persoană din viața mea de până acum pe care am considerat-o ca pe un părinte”. De altfel, Spielberg a acceptat să fie nașul ei. Propriul tată al lui Barrymore, actorul John Drew Barrymore, a fost un alcoolic abuziv.

Spielberg și Barrymore au rămas apropiați chiar și acum

În timpul realizării filmului „E.T.”, Spielberg a avut ca prioritate principală păstrarea magiei din jurul personajului principal pentru micuța Barrymore. Cu alte cuvinte, ea credea că E.T. era real, iar el a vrut să rămână așa.

După câteva săptămâni de filmare, Barrymore a observat mai mulți bărbați care îl manevrau pe E.T. și le-a cerut să părăsească platoul de filmare.

„Nu am vrut să sparg întrerup magia”, a spus Spielberg. „Așa că am spus pur și simplu: ‘Este în regulă, E.T. este atât de special încât E.T. are opt asistenți. Eu sunt regizorul, am doar unul singur”.

Spielberg a ținut, de asemenea, operatorii la îndemână în afara orelor de filmare, cum ar fi pauzele de prânz, astfel încât Barrymore să poată mânca cu E.T.

După cum relatează Vulture, Barrymore a stat chiar și cu Spielberg „în weekend-uri; el i-a dat o pisică pe care a numit-o Gertie și a dus-o la Disneyland și la Knott’s Berry Farm”.

În același timp, viața personală a lui Barrymore se afla în primele etape ale disperării din cauza tatălui ei abuziv. Ea a declarat că a început să consume marijuana la vârsta de 10 ani și că a tras pe nas cocaină la 12 ani.

De asemenea, s-a internat la dezintoxicare la acea vârstă. Când avea 7 ani și filma pentru filmul „E.T.”, Barrymore venea pe platou purtând ruj roșu, iar Spielberg îi spunea să și-l șteargă.

„Stătea trează mult peste ora de culcare, mergea în locuri despre care ar fi trebuit să audă doar și trăia o viață la o vârstă foarte fragedă care cred că i-a furat copilăria”, a declarat Spielberg pentru Vulture. „Cu toate acestea, mă simțeam foarte neajutorat pentru că nu eram tatăl ei. Nu puteam fi decât un fel de consilier pentru ea”.