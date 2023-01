Succesul colaborării dintre Pavel Bartoș și Smiley este o prietenie legată în 2 minute și 38 de secunde: „Eu le răspund că a fost foarte greu”

Recent, Pavel Bartoș și Smiley au lansat videoclipul filmului „Ramon”.

Cei doi au succes, se pare, pentru că toată colaborarea lor se bazează pe o prietenie care s-a legat în doar 2 minute și 38 de secunde.

Pavel Bartoș și Smiley, prietenie legată în 2 minute și 38 de secunde

Videoclipul filmului „Ramon” lansat de Pavel Bartoș și Smiley a strâns până acum pesste 38.000 de vizualizări. O piesă care nu te lasă să stai jos în timp ce o asculți și te face să râzi cu gura până la urechi. Pavel Bartoș povestește despre relația de mare prietenie care îl leagă de Smiley și cum au lucrat la videoclipul filmului „Ramon”.

„Las` că te rezolvă Ramon”, replica lui Smiley în videoclipul cu peste 38.000 de vizualizări.

Din data de 3 februarie, Pavel Bartoș revine pe marile ecrane cu o super comedie. Actor și producător, Bartoș îl aduce în sălile de cinema pe „Ramon”, pe care viața îl trece prin cele mai teribile și comice întîmplări.

Cu o distribuție de zile mari, filmul îi aduce împreună pe cei doi prieteni și colaboratori: Pavel Bartoș și Smiley. Se pare că tot ceea ce ating cei doi este cu mult succes.

„Aproape că pic într-un clișeu dacă spun că am o relație extraodinară cu Smiley. Noi suntem PRIETENI. În ziua de azi avem cunoscuți, amici. Dar prieteni, câți avem? Smiley este o întâlnire umană și profesională majoră pentru mine. Multă lume mă întreabă, cum a fost când ne-am cunoscut. Eu le răspund că a fost foarte greu. Am avut nevoie de 2 min și 38 de secunde să ne împrietenim foarte tare. Când am pornit în relația asta profesională, noi ne respectam foarte mult, reciproc. El mă respecta ca actor, eu pe el ca artist și cântăreț. Este foarte important acest respect între doi oameni, iar prietenia porneste de la alt nivel” spune Pavel Bartoș pentru .

Ramon, în cinematografe din 3 februarie

“Ramon”, cel mai nou film de comedie cu Pavel Bartoș, actor și producător va avea premiera pe marile ecrane din 3 februarie. Un film despre care Bartoș spune că este unul în care se va regăsi fiecare roman, de la copilul de opt ani, la cel de 115 ani.

Pe 13 ianuarie, chiar în ziua de Blue Monday, cea mai depresivă zi din an, Smiley și Pavel Bartoș au lansat clipul oficial al piesei filmului Ramon regizat de Jesus del Cerro, de la un alt film cu mare succes de public, “Miami Bici”.

Alături de Pavel Bartoș și Smiley, din distribuție fac parte: Selly, Andreea Esca, Carmen Tănase, Ionuț Rusu, Elvira Deatcu, Andreea Vasile, Alexandru Ion, Bogdan Farcaș, Bogdan Horga, Doru Cătănescu, Ecaterina Lupu, Gabriela Iliescu, Iuliana Postelnicu, Rodica Mandache, Teona Stavarachi.