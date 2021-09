Emisiunea „Puterea Dragostei”, de la Kanal D, a primit o nouă concurentă din lumea vedetelor: pe Iasmina Halas. Blondina a fost soţia unui fotbalist român foarte cunoscut.

Fata urmează să-și facă apariția în ediția de astăzi, iar cel pe care-l ia la dans este chiar Radu. Iasmina a mărturisit și cu ce gânduri a intrat în show, ținând cont că a ieșit, de curând, dintr-o relație amoroasă.

”Am iesit dintr-o relatie si vreau sa trec peste aici, pentru ca acasa nu aveam nicio sansa”, a spus Iasmina, la scurt timp după ce a intrat în casa Puterea Dragostei.

Iasmina Halas, măritată şi cu Alin, un sportiv din Timișoara?

În lumea mondenă a circulat varianta că blondina a fost căsătorită şi cu Alin, un sportiv din Timișoara. Cert este că cei doi au avut o relaţie. Dar s-au despărţit.

„Nici nu știu ce pot să mai spun. În momentul de față nu sunt bine. În continuare îmi doresc un viitor cu el, dar cred că cea mai mare greșeală a fost faptul că l-am arătat lumii.

Ideea este că între noi este o iubire foarte mare și nu reușim să ne desprinden. Nu, nu suntem împreună. Nu este o despărțire finală, la noi au mai fost despărțiri, eu nu am renunțat la el. Este puțin mai gravă pentru că de momentul de față el nu este cu mine, noi eram non stop împreună. În relația noastră au intervenit foarte multe persoane și ineviabil am ajuns să ne certăm”, a spus Iasmina pentru wowbiz.ro.

A fost căsătorită şi cu Cristi Daminuță

Cu siguranţă, Iasmina Halas, noua concurentă de la „Puterea Dragostei”, de la Kanal D, a fost căsătorită şi cu Cristi Daminuţă, ex-jucător la tineretul lui Inter Milano sau AC Milan, printre alte formaţii.

Cristi Daminuţă şi Iasmina Halas au decis să pună punct căsniciei lor, deşi păreau să aibă o relaţie ideală. Cei doi nu au aşteptat mult înainte de a lua decizia de a-şi lega destinele şi au făcut nunta după doar şase luni de relaţie și câteva tatuaje pe care și le-au dedicat reciproc. Doar că, la fel de repede cum au decis să se căsătorească, cei doi au decis și să divorțeze.

Iasmina Halas a vrut să împărtăşească pe pagina ei de Instagram cât de importantă este ziua divorţului, aşa că a făcut publică dovada că ea şi Daminuță nu mai formează un cuplu nici măcar din punct de vedere legal.