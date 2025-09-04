Surpriză! Cine va moșteni averea uriașă a lui Giorgio Armani. Nu a fost căsătorit și nici nu are copii

Lumea modei este în doliu după moartea lui , unul dintre cei mai influenți designeri din toate timpurile. Acesta s-a stins din viață pe 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. Cauza decesului nu a fost făcută publică, însă presa internațională a scris în repetate rânduri că Armani se confrunta cu probleme de sănătate, motiv pentru care a lipsit la numeroase evenimente importante din ultima perioadă.

Conform Forbes, a lui Giorgio Armani se ridica la aproximativ 12 miliarde de dolari, bani proveniți în mare parte din succesul casei de modă care îi poartă numele.

Cine moștenește averea lui Giorgio Armani

Pentru că nu a fost căsătorit și nu a avut copii, Giorgio Armani a lăsat controlul brandului său Fundației Giorgio Armani. Potrivit finance-monthly.com, fundația va fi administrată de sora sa, Rosanna Armani, de nepoatele Silvana și Roberta Armani și de nepotul Andrea Camerana.

De asemenea, un rol important în continuarea viziunii Armani îl va avea colaboratorul său apropiat, Pantaleo „Leo” Dell’Orco, cel care a fost alături de el în ultimele decenii, informează .

Ce afaceri și proprietăți deține imperiul Armani

Pe lângă uriașa casă de modă care i-a adus celebritatea și miliarde de dolari, Giorgio Armani deținea numeroase proprietăți de lux, un yacht evaluat la 29 de milioane de dolari și peste 20 de restaurante exclusiviste, răspândite în orașe mari din întreaga lume.

Totodată, Armani era proprietarul echipei de baschet Olimpia Milano, considerată cea mai titrată echipă din Italia, cu 31 de titluri naționale și 3 trofee în Euroliga.

Implicarea lui Giorgio Armani în sport și evenimente internaționale

Pe lângă modă și afaceri, Giorgio Armani a avut o legătură puternică și cu sportul. El organiza anual un prestigios turneu de tenis la The Hurlingham Club din Londra, unde au jucat vedete precum Andy Murray, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Pete Sampras sau Boris Becker.

În plus, în anul 2012, brandul său sportiv a realizat echipamentele oficiale pentru echipa olimpică a Italiei, la Jocurile Olimpice de la Londra.