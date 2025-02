Surpriză! Mihai Bendeac revine în televiziune! Au apărut și primele imagini oficiale. La ce post va apărea și cu cine va colabora

revine în televiziune! Au apărut și primele imagini oficiale. a difuzat deja un promo cu emisiunile din acest an din care reiese că Bendeac revine în trust. Bendeac apare pentru câteva secunde într-un promo și spune o singură replică: „Creier, bă, creier”.

De asemenea, Mihai Bendeac a dat de înțeles că va reveni în televiziune, în urma declarațiilor pe care le-a făcut în cadrul podcastului lui Gojira, în luna noiembrie a anului trecut.

Bendeac nu a dat prea multe detalii atunci cu privire la acest proiect, amintind doar numele acestuia, „The Funeral – Înmormântarea”.

Actorul a dezvăluit că va avea o colaborare cu Mona Segall.

„E o idee foarte mișto”

„Da (n.r despre întoarcerea în televiziune). E un om de televiziune pe care îl consider cel mai mare om de televiziune pe care l-a avut vreodată țara asta și cu care îmi doresc foarte mult să lucrez. Am scris două formate și în mod cert unul dintre ele o să se întâmple la anul. Se întâmplă, în primul rând, pentru că țin foarte mult, e o idee foarte mișto. Am povestit-o…dacă am un proiect de acest gen încerc să îl expun unor oameni care nu se uită la TV”, a precizat Mihai Bendeac, anul trecut, în noiembrie.

Amintim că Bendeac și-a dat demisia în anul 2022, după ce 13 sezoane a fost jurat la „iUmor”. La acea vreme, au circulat zvonuri potrivit cărora actorul s-ar fi certat cu cei din echipa de producție.