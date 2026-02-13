B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Cine sunt ispitele de „Insula Iubirii” 2026. Au fost dezvăluite primele nume care promit să zdruncine cuplurile în Thailanda

Cine sunt ispitele de „Insula Iubirii” 2026. Au fost dezvăluite primele nume care promit să zdruncine cuplurile în Thailanda

Ana Maria
13 feb. 2026, 22:54
Cine sunt ispitele de Insula Iubirii 2026. Au fost dezvăluite primele nume care promit să zdruncine cuplurile în Thailanda
Sursa foto: Facebook / @Temptation Island - Insula Iubirii
Cuprins
  1. „Insula Iubirii” 2026: Cine este Irina Lisandru, bruneta care promite să capteze atenția concurenților
  2. „Insula Iubirii” 2026: De ce Valeriu Radulian ar putea fi „ispita periculoasă” a sezonului
  3. „Insula Iubirii” 2026:  Ar putea Silviu Mircescu să surprindă publicul într-un rol complet diferit?
  4. Cine este Ramona Nicolas, influencerița care ar putea „aprinde fitilul”
  5. „Insula Iubirii” 2026: Ce strategie ar putea adopta Alexandru Ștefan Luca în jocul tentației
  6. De ce Robert Stancu „schimbă tabăra” și devine ispită
  7. „Insula Iubirii” 2026: Ce alte nume ar putea agita serios atmosfera din vilă

Primele nume ale ispitelor din „Insula Iubirii” 2026 au ieșit la iveală. Influenceri, actori și personaje carismatice se pregătesc să testeze fidelitatea cuplurilor în Thailanda.

Noii participanți vin pregătiți să testeze limitele fidelității în Thailanda, într-un sezon care se anunță mai intens ca oricând. De la influenceri urmăriți de zeci de mii de oameni, până la bărbați cu experiență și apariții cu trecut mediatic, producția promite flirturi, tensiuni și alegeri care pot schimba radical dinamica relațiilor.

„Insula Iubirii” 2026: Cine este Irina Lisandru, bruneta care promite să capteze atenția concurenților

Potrivit Cancan, Printre aparițiile care deja stârnesc interes se numără Irina Lisandru. Este născută pe 7 mai 1995, în București, absolventă a Academiei de Studii Economice.

Nu mizează doar pe aspectul fizic, ci și pe siguranța de sine și discursul calculat. Rămâne de văzut dacă va reuși să destabilizeze cuplurile sau dacă va fi ea cea pusă în fața unor alegeri complicate.

„Insula Iubirii” 2026: De ce Valeriu Radulian ar putea fi „ispita periculoasă” a sezonului

Valeriu Radulian, născut pe 8 august, zodie Leu, vine din Madrid și are legături profesionale cu Ambasada României în Spania. Este carismatic, sigur pe el și cu o atitudine care atrage atenția. Promite să fie unul dintre personajele care vor crea tensiuni reale în vilă.

Concurenții ar putea descoperi rapid că nu au în față doar un simplu flirt de vacanță, ci o provocare serioasă pentru stabilitatea relațiilor lor.

„Insula Iubirii” 2026:  Ar putea Silviu Mircescu să surprindă publicul într-un rol complet diferit?

Actorul Silviu Mircescu este vehiculat ca posibilă ispită masculină după ce a publicat o serie de clipuri pe TikTok, filmate într-un decor exotic, care amintește puternic de atmosfera show-ului. Apariția sa, cu o imagine mult mai seducătoare decât în proiectele actoricești anterioare, a aprins imaginația fanilor. Comentariile internauților au curs rapid, iar mulți sunt convinși că actorul ar putea deveni una dintre surprizele sezonului.

Cine este Ramona Nicolas, influencerița care ar putea „aprinde fitilul”

Ramona Nicolas este una dintre ispitele despre care se spune că vor ridica temperatura pe insulă. Activă în mediul online, cu zeci de mii de urmăritori pe rețelele sociale, tânăra combină statutul de model cu cel de fashion influencer.

„Insula Iubirii” 2026: Ce strategie ar putea adopta Alexandru Ștefan Luca în jocul tentației

Alexandru Ștefan Luca are 26 de ani și intră în competiție cu o abordare diferită. Aerul misterios și imaginea de bărbat educat, cu un discurs bine articulat, este cheia spre succes la „ispitit”. Spre deosebire de ceilalți participanți care mizează pe impact vizual, el pare să joace cartea conversației și a conexiunii emoționale.
Rămâne de văzut dacă va trata experiența ca pe un joc strategic sau dacă va fi atras, la rândul său, în capcana emoțiilor.

De ce Robert Stancu „schimbă tabăra” și devine ispită

Robert Stancu, cunoscut publicului din emisiunea Casa Iubirii, revine într-un rol complet diferit. După experiența de concurent la o emisiune matrimonială, el intră acum în postura celui care testează loialitatea altora.

Cu un profil construit în jurul fitnessului și al imaginii de „bad boy” disciplinat, Robert promite să nu treacă neobservat și să aducă un plus de dinamism în interacțiunile dintre participanți.

„Insula Iubirii” 2026: Ce alte nume ar putea agita serios atmosfera din vilă

Potrivit Cancan, pe lista ispitelor se mai află Sorin și Ștefan Mc, despre care se spune că vor crea situații tensionate și confruntări neașteptate între concurenți.

