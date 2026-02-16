B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Care este numele real al lui CAV de la Survivor 2026 și cu ce se ocupă, de fapt

Care este numele real al lui CAV de la Survivor 2026 și cu ce se ocupă, de fapt

Ana Maria
16 feb. 2026, 15:45
Care este numele real al lui CAV de la Survivor 2026 și cu ce se ocupă, de fapt
Sursa foto: Captura Youtube / @Survivor Romania
Cuprins
  1. Ce ascunde acronimul CAV
  2. Cine este Cezar Andronache Vicențiu în afara competiției
  3. Ce experiență profesională are CAV
  4. Cum vrea să joace cartea psihologiei în Survivor 2026

Un nou concurent a completat echipa Războinicilor în sezonul 2026 al emisiunii Survivor România. Este vorba despre CAV, care a devenit un concurent extrem de controversat încă de când a intrat în competiție. 

CAV Survivor 2026 promite să fie mai mult decât un simplu competitor. Își dorește să devină un pilon de stabilitate pentru echipă și să arate că experiențele sale de viață îl ajută să facă față presiunii.

Ce ascunde acronimul CAV

Pentru public, CAV este un nume nou. Nu vine din zona showbizului și nici nu a fost până acum în lumina reflectoarelor. În realitate, inițialele provin din numele său complet: Cezar Andronache Vicențiu, potrivit Cancan.

Prezența sa impunătoare și atitudinea sigură pe sine par să completeze perfect acest acronim. Deși intră târziu în competiție, spune că este pregătit să recupereze rapid și să demonstreze că locul său în echipă este meritat.

Cine este Cezar Andronache Vicențiu în afara competiției

Originar din Galați, Cezar Andronache Vicențiu are 47 de ani și provine dintr-o familie modestă. Tatăl său a fost căpitan de navă, iar mama învățătoare.

Copilăria și-a petrecut-o în mare parte la bunici, față de care păstrează o legătură emoțională puternică. Astăzi, familia rămâne centrul universului său. Este tatăl a cinci copii, patru băieți și o fată,  iar sprijinul soției și al celor mici îl motivează, chiar dacă aventura din Republica Dominicană îl ține departe de casă.

Ce experiență profesională are CAV

Încă din perioada școlii s-a remarcat prin rezultate foarte bune. A fost printre cei mai apreciați elevi, iar disciplina și ambiția l-au ajutat să ajungă într-o poziție de conducere într-o companie importantă, unde coordonează o echipă numeroasă.

În paralel, are mai multe pasiuni. A explorat domenii precum actoria, informatica, șahul și psihologia. În plus, activitățile în natură, drumețiile și cățărările, l-au obișnuit cu efortul fizic și cu provocările terenului accidentat, experiențe care îi pot fi utile în cadrul formatului Survivor.

Cum vrea să joace cartea psihologiei în Survivor 2026

Unul dintre avantajele pe care mizează este înțelegerea comportamentului uman. CAV susține că poate interpreta rapid reacțiile celor din jur și că știe să identifice punctele forte, dar și vulnerabilitățile colegilor sau ale adversarilor.

Se caracterizează drept o persoană calmă, atentă și inventivă, capabilă să răspundă pe măsură atunci când situația o cere. Consideră că experiența acumulată de-a lungul anilor îl ajută să își mențină echilibrul și să ia decizii calculate.


