Survivor România 2022: Cea mai mare frică a lui Cătălin Zmărăndescu, dezvăluită înainte de a pleca la filmările din Republica Dominicană (VIDEO)

Cătălin Zmărăndescu este unul dintre cei 24 de concurenți ai noului sezon „Survivor România 2022”. Sportivul va face parte din echipa Faimoșilor.

Înainte de a pleca în Republica Dominicană, unde au loc filmările, Zmărăndescu a vorbit temerea care-l însoțește pe parcursul competiției.

Faimosul consideră că cel mai greu i se pare să țină echipa unită, iar dorul de copii va fi foarte greu de învins.

„Cred că cel mai dificil moment va fi să țin echipa strânsă și închegată, pentru că cred că ei au mai multe temeri decât am eu. Mi-aș dori din tot sufletul să pot să-i țin uniți. Nu am frici. În afară de Dumnezeu, eu nu am frică de nimic. Îmi va fi dor de Vladimir și de Matilda, pentru că nu am plecat de lângă ei de când s-au născut. Ba nu, mint! De lângă Matilda am plecat vreo două luni, atunci când am fost în Ferma, dar de Vladimir nu”, a declarat Cătălin Zmărăndescu pentru PRO TV.

Cine este Faimosul Cătălin Zmărăndescu?

Cătălin Zmărăndescu este un fost luptător profesionist de arte marțiale mixte, box, kickbox şi campion mondial şi European UFC. Vedeta ș-a păstrat de-a lungul anilor forma fizică de invidiat, de aceea este unul dintre cei mai rezistenți adversari.

Vedetele din echipa Faimoșilor Survivor 2022

Din echipa Faimoșilor de la „Survivor România” 2022 fac parte: CRBL (43 de ani), Andreea Tonciu, Otilia Bilionera, TJ Miles, Emil Rengle, Xonia, Cătălin Zmărăndescu, Roxana Ciuhulescu, Robert Niță, Laura Ciurcanu, Radu Itu și Elena Chiriac, fosta concurentă de la „Ferma”.

Vedetele din echipa Războinicilor Survivor 2022

Din echipa Războinicilor de la „Survivor România” 2022 fac parte: Elena Matei – bucătar, Liviu Mihalca – dansator profesionist, Relu Pănescu – antreprenor, Ionuț Popa – antrenor personal, Alex Delea – barman, Ana Dobrovie – dansatoare, Blaze – vlogger, Angela Forero – medic veterinar, Alexandru Nedelcu – fotbalist, Ștefania Ștefan – online streamer, Alexandra Duli – manager și Ramona Crăciunescu – curier.

Când începe Survivor România 2022?

„Survivor România” 2022 începe pe 16 ianuarie, de la ora 20.00 și va fi difuzat de postul PRO TV. Emisiunea va putea fi urmărită și în zilele de luni și marți începând cu ora 20.30. Eminisiune va fi prezentată de Daniel Pavel.