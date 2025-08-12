B1 Inregistrari!
Sylvia: „Nu-mi doresc discuții superficiale”. De ce nu mai apare la TV

Selen Osmanoglu
12 aug. 2025, 14:33
Sursa foto: Facebook

Sylvia s-a retras din lumina reflectoarelor, în ultima perioadă. Ea mărturisește că acest lucru nu înseamnă că a renunțat la muzică, ci are alte motive.

  • De ce nu mai apare la TV
  • Legătura cu muzica

„De ceva ani am limitat foarte mult aparițiile publice, pentru că nu mai doresc să apar la TV doar ca să bifez ceva. Nu-mi doresc să comentez știri, nu-mi doresc să-mi dau cu părerea despre viețile altora, nu-mi doresc discuții superficiale”, a spus Sylvia, pentru viva.ro.

„Apar atunci când voi avea ceva de spus, când voi scoate o piesă nouă sau când mi se oferă ocazia să vorbesc despre subiecte din sfera mea de interes”, a adăugat ea.

Cu toate că s-a retras de pe micile ecrane, ea continuă să meargă la concerte și spectacole.

„Asta nu înseamnă că am renunțat definitiv la muzică. Eu am avut concerte în tot acest timp și am în continuare. E adevărat că muzica nu mai reprezintă pentru mine o prioritate, nu mă mai regăsesc în multe aspecte ale acestei industrii și îmi doresc să-mi canalizez energia și resursele și spre alte proiecte care mă ajută mai mult să evoluez pe termen lung”, a mărturisit cântăreața.

„Atât timp cât oamenii mă vor chema la evenimente, eu voi merge să le cânt”, a adăugat ea.

