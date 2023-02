Tavi Colen, despre cât de dificil a fost să părăsească trupa Talisman: „Mi s-a luat munca de o viață. Nu aveam nimic”

Tavi Colen a părăsit trupa Talisman în urmă cu mai bine de 15 ani. Recent, artistul a vorbit despre cât de mult l-a afectat acest lucru, dar și prin câte momente dificile a trebuit să treacă.

Fostul coleg de trupă a lui Alin Oprea a avut parte de sprijinul iubitei sale, Emma.

Tavi Colen, în vârstă de 56 de ani, se numără printre cei mai cunoscuți si apreciați artiști de la noi din țară. În urmă cu mai bine de 15 ani, Tavi Colen a părăsit trupa Talisman și a fost scandal mulți ani cu Alin Oprea, colegul său de trupă. Invitat în emisiunea Duet, prezentată de Alexandra Ungureanu, Tavi a vorbit despre trupei Talisman. Cântărețul a mărturisit că a trecut prin momente dificile.

„Cu Talisman am avut primul milion de albume vândute de-odată, prima trupă cu stadioane umplută cu bilet. Nu e că nu mi-am mai dorit. Am dus-o foarte greu. Trebuie să faci anumite investiții ca să fii în prima linie ca artist, să își faci un studio, să plătești piese, să ai o trupă. Când am plecat de la Talisman mi s-a luat munca mea de-o viață”, a spus Tavi Colen, potrivit !.

„Nu aveam nimic, nu aveam contracte, spectacole, piese, scule, formație, absolut nimic”

Tavi Colen are o relație de peste 10 ani cu Emma Ștefan. Atunci când trupa Talisman s-a destrămat, Tavi a fost nevoit să o ia de la capăt și a recunoscut că a avut probleme financiare.

„Eu am rămas în fundul gol, cum s-ar spune. Nu aveam nimic, nu aveam contracte, spectacole, , absolut nimic. Am luat-o de la minus 3, cu Emma care stătea lângă mine și plângeam că uneori nu aveam bani să băgăm motorină să ajungem la cântare. Aveam foarte puține cântări. Nu mai eram Talisman, eram Tavi Colen.

Abia acum culeg roadele muncii mele. Am muncit la chestii înjositoare. Cântam printre ceaune, oale.A fost foarte greu, dar nu îmi e rușine. Foarte important, eu nu mă dau bătut atât de ușor.”, a mai spus artistul.