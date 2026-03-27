Tensiuni între Valentin Sanfira și Codruța Filip. Relația celor doi s-a încheiat la începutul acestui an, după aproximativ opt ani petrecuți împreună, dintre care aproape patru ca soț și soție. Confirmarea oficială a despărțirii a apărut recent, iar schimbările profesionale și distanța, inclusiv întoarcerea Codruței Filip dintr-un proiect în Thailanda, sunt menționate ca factori posibili ai rupturii dintre cei doi.
După ani în care au afișat imaginea unui cuplu stabil și armonios în spațiul public, relația dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira s-a încheiat discret la începutul acestui an.
Sursele apropiate susțin că, în spatele aparențelor, lucrurile nu au funcționat la fel de bine precum păreau, potrivit Cancan.
Comportamentul lor ulterior din mediul online a atras atenția fanilor. Codruța Filip a fost prima care a lăsat să se înțeleagă că ruptura nu a fost lipsită de conflicte, printr-o serie de postări sugestive.
,,Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă, decât cel care a cauzat paguba. Ascultă asta încă o dată”, a fost mesajul distribuit de Codruța.
Valentin Sanfira a ales o abordare axată pe carieră și pe promovarea proiectelor muzicale, însă anumite mesaje asociate activităților sale au fost interpretate ca având o încărcătură personală. Pe afișul de promovare al evenimentului lui Valentin Sanfira apare mesajul: „Faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Dacă cineva te lovește pe un obraz, întoarce-l și pe celălalt, dacă îți ia cineva haina cu sila, dă-i cămașa și oricui îți cere dă-i și celui ce te jertfește nu-i mai cere înapoi. Nu judecați și nu veți fi judecați! Nu osândiți și nu veți fi osândiți! Iertați și vi se va ierta”.
Momentul separării a coincis cu întoarcerea Codruței Filip dintr-un proiect desfășurat în Thailanda, ceea ce sugerează că distanța și schimbările din viața profesională ar fi putut contribui la răcirea relației. După divorț, fiecare dintre cei doi și-a continuat activitatea profesională, încercând să își reconstruiască rutina.