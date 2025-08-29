B1 Inregistrari!
Teo de la „Insula Iubirii” sare în apărarea Ellei, după ce concurenta a fost asaltată de critici. Ce a declarat ispita

Elena Boruz
29 aug. 2025, 13:03
Sursă foto: Instagram/@teo_cosmin_

Teo Costache, ispita care a făcut ravagii la „Insula Iubirii” a oferit declarații INCENDIARE! Bărbatul a explicat motivul pentru care a participat pentru a doua oară în cadrul show-ului, a explicat cum l-a surprins de data aceasta „insula”, dar și de ce lumea a „bombardat-o” pe Ella Vișan cu critici.

Teo și Ella s-au apropiat considerabil și au avut parte de scene fierbinți împreună. Mai mult decât contactul intim, ambii au declarat că lucrurile la nivel de conexiune sunt speciale între ei. Totuși, odată cu difuzarea emisiunii, fanii s-au împărțit în două tabere.

Cuprins:

  • De ce a ales Teo să se reîntoarcă pe „insulă”
  • Teo Costache: „Insula te schimbă foarte mult”
  • Ce a spus Teo despre criticile cu care se confruntă Ella

De ce a ales Teo să se reîntoarcă pe „insulă”

Teo nu se află pentru prima dată în cadrul reality-show-ului. Acesta a făcut „senzație” și în sezonul precedent, însă de această dată a dus lucrurile la cu totul și cu totul alt nivel.

Bărbatul a povestit motivul pentru care s-a reîntors la ispitit.

„M-am dus pur și simplu pentru toate trăirile și emoțiile de acolo. Nu se compară cu nimic. Mi-aș fi dorit ca anul trecut să nu se termine Insula Iubirii pentru mine. Ce simți acolo e total diferit de ceea ce vezi la televizor. Vibe ul insulei, faptul că nu ai niciun stres, nu ești conectat cu familia, nu iei legătura cu familia. Apusuri, răsărituri, petreceri, date-uri. Anul ăsta am bifat zece din zece date-uri”, a spus Teo Costache, conform spynews.

Teo Costache: „Insula te schimbă foarte mult”

Ispita supremă a mărturisit că a avut destul de multe emoții, în ceea ce privește revenire la „Insula Iubirii”. Acesta s-a temut ca nu cumva concurentele și colegii săi să îl marginalizeze, deoarece l-au văzut în sezonul trecut la televizor.

„Mi-a plăcut. Insula ne dă peste cap pe fiecare dintre noi. Ce simțim acolo nu se compară cu nimic.(…) Nu mă așteptam să se ajungă atât de departe. (…) Insula te schimbă foarte mult.(…) Când am ajuns pe insulă am crezut că o să fiu marginalizat de către fete și de către băieți pentru că eu am mai fost încă un sezon și m-am gândit că, cine știe, o să le fie frică de mine fetelor”, a mai spus ispita masculină.

Ce a spus Teo despre criticile cu care se confruntă Ella

După difuzarea imaginilor dintre el și Ella Vișan, femeia a primit multe critici. Internauții au pus-o la zid pentru acțiunile sale, însă Teo a explicat că astfel de „greșeli” sunt taxate drastic doar la noi în țară, din cauza mentalității românilor.

„Trăim în România și e normal să avem mentalitatea asta, comparativ cu alte țări. Spre exemplu, în Spania, și la ei e formatul acesta. Cele de acolo au greșit și ele la fel, au făcut niște greșeli, și acolo nu se judecă așa ca la noi”, a spus Teo Costache.

