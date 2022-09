Teo Trandafir revine în binecunoscutul său matinal „Teo Show”

având difuzare în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 10.00, la Kanal D în același stil care a consacrat-o! Apreciata prezentatoare își recâștigă audiența prin dialogurile cu invitați din medii diverse. Chiar dacă Teo și echipa se concentrează pe prezent și pe elaborarea noului proiect, experiența moderatoarei își spune cuvântul, susțin jurnaliștii de la

Rețeta lui Teo pentru a ține lumea „lipită de sticla” micilor ecrane

„Eu am mers întotdeauna pe rețeta clasică, pe ce am știut să fac, pe ce mi-a lăsat Dumnezeu, am mers din mine și m-am cărat pe mine în spate prin deșert. N-am vrut niciodată să fiu înaintea mea prin deșert(…) Eu sunt un om de emisiune de autor. În momentul în care m-ai băgat într-un format, m-ai încleștat.

Chiar asta vorbeam cu Dan Negru și el era perfect de acord cu mine, «Tu niciodată nu poți să faci format, eu niciodată nu o să pot să fac o emisiune de autor!». Dan și cu mine, din punctul ăsta de vedere, suntem complementari! (…) Lui îi place să știe ce urmează, ca să facă foarte bine ce știe că urmează. Mie nu îmi place să știu ce urmează! Mă duc cu capul înainte și ce-o fi, o fi! Adică ce poate să fie? E un om care poate să spună niște lucruri sau nu poate să spună niște lucruri. Oi vedea, o dreg eu din pâine!”, a declarat realizatoarea emisiunii „Teo Show” pentru Cancan.

„Teo Show”, dimineți cu muzică și vedete

„Ce fac bine este să mă simt confortabil în multe dintre interviuri. De exemplu, cu Feli Donose mă simt absolut bestial. Mă simt minunat cu Lidia Buble, când vin oamenii ăia, abia aștept. Cu Velea, Connect-R, mă simt excepțional. Și te așezi ușor în interviu și îl trăiești, pur și simplu!” a mărturisit Teo.

„Pentru mine, Stela Popescu n-a murit pentru că o văd cu aceeași frecvență cu care o vedeam înainte. Dar un realizator de televiziune e el însuși perisabil, pentru că, dacă nu reușește să treacă, în șase luni nu mai știe nici mama lui că era acolo!”, a subliniat Teo despre modul de a menține vie atenția telespectatorilor.