B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Theo Rose vorbește deschis despre schimbările din viața sa: „Pentru mine, ora 7 dimineața este ora groazei”

Theo Rose vorbește deschis despre schimbările din viața sa: „Pentru mine, ora 7 dimineața este ora groazei”

Flavia Codreanu
07 apr. 2026, 20:03
Theo Rose vorbește deschis despre schimbările din viața sa: „Pentru mine, ora 7 dimineața este ora groazei”
Foto: Instagram / Theo Rose
Cuprins
  1. Theo Rose a dezvăluit despre schimbările din viața sa
  2. Care este marea nemulțumire pe care Theo Rose
  3. Cum este Theo Rose acasă

Theo Rose a dezvăluit detalii neașteptate despre viața sa privată, Aceasta a mărturisit că rolul de mamă a transformat-o într-o persoană mult mai.

Theo Rose a dezvăluit despre schimbările din viața sa

Vedeta a explicat că succesul profesional nu o împiedică să fie o mamă și o soție dedicată, însă acest rol vine la pachet cu o grijă permanentă. Aceasta a subliniat că maternitatea a făcut-o să depășească orice barieră a sincerității în fața fanilor săi, arătând și latura sa vulnerabilă.

„Theo Rose, acasă, este o mamă preocupată, o soție preocupată și sunt un om destul de stresat. Chiar dacă, poate, în fața oamenilor arăt, evident, latura asta mai jovială. Sunt și așa, în mare parte din timp, dar m-a schimbat foarte mult maternitatea. Acum, sunt mai mult un om preocupat. Să fie totul bine, copilul să aibă tot ce îi trebuie. Să nu îi lipsesc eu copilului, nu numai să aibă ce-i trebuie. Oriunde sunt am această grijă constant. Asta s-a schimbat la mine”, a declarat Theo Rose.

Care este marea nemulțumire pe care Theo Rose

Pe lângă provocările de mamă, artista a vorbit și despre programul său de lucru care o obosește foarte tare. Ea a recunoscut că trezitul la primele ore ale dimineții este un calvar pe care îl îndură cu greu, în ciuda succesului imens de care se bucură.

„Eu nu mai suport! Pentru mine, ora 7 dimineața este ora groazei. De fiecare dată, când cineva îmi propune să merg undeva, oriunde, să cânt, să filmez, în capul meu e așa:>. Ce credeți că zice omul? Șapte dimineața! Numai săptămâna asta s-a întâmplat de patru ori. Eh, și-așa, ce treabă aveam acasă? Cât să dorm?”, a transmis vedeta.

Cum este Theo Rose acasă

Dincolo de imaginea de vedetă, Theo Rose a dorit să arate că este un om absolut obișnuit, care se confruntă cu aceleași griji ca orice alt părinte. Ea a punctat faptul că frica de a nu lipsi din viața copilului ei este o preocupare constantă, indiferent de locul în care se află pentru a concerta sau a filma.

Tags:
Citește și...
Monden
„Foaia semnată nu a schimbat mult. Sunt o femeie cu traume”: Lora, mărturisiri neașteptate la aproape doi ani de la nuntă
Monden
Fiica Ioanei Ginghină pleacă de acasă: „Ne certam foarte mult”
Monden
Kanye West primește interdicție de intrare în Marea Britanie. Ce controverse îl urmăresc pe artist
Monden
Gabi Tamaș, acuzat că face circ beat la Survivor și se bucură de tratament preferențial: „Ce s-a întâmplat nu mai poate fi ambalat în tăceri convenabile”
Monden
Cătălin Rizea a trecut prin momente de panică după ce a fost mușcat de o căpușă. Ce i-au arătat analizele
Monden
Viorica și Ioniță de la Clejani, prima reacție după ce fiul lor a ajuns la Psihiatrie. Fulgy a amenințat că aruncă un bloc în aer
Monden
Reacția Alexiei Eram după ce fratele ei, Aris, ar fi fost bătut de Gabi Tamaș la Survivor. Ce mesaj a transmis
Monden
Fulgy din Clejani, ridicat de Poliție după ce a amenințat că aruncă blocul în aer (VIDEO)
Monden
Oana Roman, indignată de prețul unei baghete de pâine în București: „Dublu și față de cât costă în Franța”. Cât a plătit
Monden
„Abia așteptam să-l verific”: Bella Santiago a dezvăluit ce a găsit în telefonul lui Nicu Grigore
Ultima oră
