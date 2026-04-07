Theo Rose a dezvăluit despre schimbările din viața sa

a explicat că succesul profesional nu o împiedică să fie o mamă și o soție dedicată, însă acest rol vine la pachet cu o grijă permanentă. Aceasta a subliniat că maternitatea a făcut-o să depășească orice barieră a sincerității în fața fanilor săi, arătând și latura sa vulnerabilă.

„Theo Rose, acasă, este o mamă preocupată, o soție preocupată și sunt un om destul de stresat. Chiar dacă, poate, în fața oamenilor arăt, evident, latura asta mai jovială. Sunt și așa, în mare parte din timp, dar m-a schimbat foarte mult maternitatea. Acum, sunt mai mult un om preocupat. Să fie totul bine, copilul să aibă tot ce îi trebuie. Să nu îi lipsesc eu copilului, nu numai să aibă ce-i trebuie. Oriunde sunt am această grijă constant. Asta s-a schimbat la mine”, a declarat .

Care este marea nemulțumire pe care Theo Rose

Pe lângă provocările de mamă, artista a vorbit și despre programul său de lucru care o obosește foarte tare. Ea a recunoscut că trezitul la primele ore ale dimineții este un calvar pe care îl îndură cu greu, în ciuda succesului imens de care se bucură.

„Eu nu mai suport! Pentru mine, ora 7 dimineața este ora groazei. De fiecare dată, când cineva îmi propune să merg undeva, oriunde, să cânt, să filmez, în capul meu e așa:>. Ce credeți că zice omul? Șapte dimineața! Numai săptămâna asta s-a întâmplat de patru ori. Eh, și-așa, ce treabă aveam acasă? Cât să dorm?”, a transmis vedeta.

Cum este Theo Rose acasă

Dincolo de imaginea de vedetă, Theo Rose a dorit să arate că este un om absolut obișnuit, care se confruntă cu aceleași griji ca orice alt părinte. Ea a punctat faptul că frica de a nu lipsi din viața copilului ei este o preocupare constantă, indiferent de locul în care se află pentru a concerta sau a filma.