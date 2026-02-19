B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Theo Rose, mesaj de suflet pentru sora ei. Ce a ținut să transmită artista: „Sora mea – reperul meu”

Theo Rose, mesaj de suflet pentru sora ei. Ce a ținut să transmită artista: „Sora mea – reperul meu”

Flavia Codreanu
19 feb. 2026, 20:45
Theo Rose, mesaj de suflet pentru sora ei. Ce a ținut să transmită artista: „Sora mea - reperul meu”
sursa foto: Instagram/Theo Rose
Cuprins
  1. Theo Rose a postat un mesaj special pentru sora ei
  2. Recunoștința artistei pentru sprijinul din copilărie

Theo Rose a postat un mesaj emoționant pe rețele de socializare, cu ocazia zilei de naștere a surorii ei mai mari, Raluca Diaconu. Artista a publicat mai multe fotografii rare și a ținut să sublinieze relația specială pe care cele două o au. 

Theo Rose a postat un mesaj special pentru sora ei

Cântăreața a ținut să sublinieze cât de mult îi datorează surorii ei mai mari pentru evoluția sa personală și spirituală. Mesajul postat pe rețelele sociale a surprins legătura strânsă dintre cele  cele două surori. Așa cum a mărturisit, Theo o consideră pe Raluca un profesor veritabil. Artista a precizat că respectă efortul constant al surorii sale de a fi un om bun și capacitatea acesteia de a se accepta pe sine în orice situație, scrie spynews.

„Sora mea – reperul meu, dincolo de maturitate. Am învățat de la ea că bunătatea nu e doar un dar, ci o muncă tainică, zilnică. E să continui să te aduni de pe jos când simți că te-ai dezamăgit pe tine. Și mai e să continui să lupți cu relele tale chiar și atunci când pare că ai toate motivele să le lași să iasă. Am mai văzut la ea, că de învățat încă n-am reușit, acceptarea de sine, de viață și chiar și de moarte și am înțeles că atunci se simte Dumnezeu cel mai aproape…când te lași sufletește în voia Lui“, a scris artista.

Recunoștința artistei pentru sprijinul din copilărie

Theo Rose a ținut să reamintească câteva momente din copilărie, când sora ei îi oferea cele mai sincere și constructive sfaturi. Ea a punctat faptul că Raluca este persoana care o ajută să rămână ancorată în realitate. Aceasta îi oferă blândețe atunci când tinde să devină prea critică cu propria persoană. Legătura lor rămâne un exemplu de onestitate, un lucru pe care vedeta îl consideră extrem de rar și valoros.

„Sora mea e cea care, în copilărie, îmi spunea și când eram bună, și când nu, probabil că să mă învețe să diferențiez cele două instanțe. În ultima vreme îmi spune numai că sunt bună, poate pentru că vede cât de ușor mă grăbesc să mă judec dincolo de limitele blândeții. Este și cea care-mi spune când am ceva între dinți. Și știm toți cât de rari sunt oamenii care ar face asta pentru noi. Sper că alegerile tale să te împlinească, să simți toată iubirea oamenilor pe care i-ai ajutat să crească și să te bucuri de rezultatele muncii tale, printre care și eu. La mulți ani!“, a mai scris cântăreața.

Tags:
Citește și...
Daniel Pavel, despre „Desafio: Aventura”: „Nici măcar soția mea nu știe cine a câștigat!”. Ce spune despre concurenți
Monden
Daniel Pavel, despre „Desafio: Aventura”: „Nici măcar soția mea nu știe cine a câștigat!”. Ce spune despre concurenți
Schimb de replici acide între Florin Ristei și Andreea Bostănică: „Dă-ți un reset din fabrică”
Monden
Schimb de replici acide între Florin Ristei și Andreea Bostănică: „Dă-ți un reset din fabrică”
Mihai Sturzu a rămas fără laptop, după ce curierul i-a aruncat coletul etichetat „fragil” peste gard: „O experiență memorabilă” (VIDEO)
Monden
Mihai Sturzu a rămas fără laptop, după ce curierul i-a aruncat coletul etichetat „fragil” peste gard: „O experiență memorabilă” (VIDEO)
Cauza morții lui Peter Greene. Actorul a decedat în decembrie anul trecut. Date șocante din anchetă (VIDEO)
Monden
Cauza morții lui Peter Greene. Actorul a decedat în decembrie anul trecut. Date șocante din anchetă (VIDEO)
Marina Almășan se confruntă cu probleme de sănătate. Ce spune prezentatoarea tv despre simptome:„Eu, una, ard“
Monden
Marina Almășan se confruntă cu probleme de sănătate. Ce spune prezentatoarea tv despre simptome:„Eu, una, ard“
Dana Rogoz, mesaj emoționant pentru soțul ei: Radu Dragomir a împlinit 59 de ani. Ce noi proiecte anunță regizorul
Monden
Dana Rogoz, mesaj emoționant pentru soțul ei: Radu Dragomir a împlinit 59 de ani. Ce noi proiecte anunță regizorul
Monica Tatoiu face dezvăluiri la 39 de ani de căsnicie cu Victor. Ce cadou neașteptat i-a făcut soțului ei
Monden
Monica Tatoiu face dezvăluiri la 39 de ani de căsnicie cu Victor. Ce cadou neașteptat i-a făcut soțului ei
Maria Constantin face dezvăluiri la 9 ani de la divorțul de Marcel Toader: Ce spune interpreta despre Gabriela Cristea
Monden
Maria Constantin face dezvăluiri la 9 ani de la divorțul de Marcel Toader: Ce spune interpreta despre Gabriela Cristea
Doina Teodoru rupe tăcerea după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce se întâmplă acum în viața ei amoroasă
Monden
Doina Teodoru rupe tăcerea după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce se întâmplă acum în viața ei amoroasă
Paula Seling, mesaj emoționant pentru fiica sa care a împlinit 12 ani: „Ai venit în viețile noastre atunci când credeam că lumea nu ne mai poate surprinde cu nimic”
Monden
Paula Seling, mesaj emoționant pentru fiica sa care a împlinit 12 ani: „Ai venit în viețile noastre atunci când credeam că lumea nu ne mai poate surprinde cu nimic”
Ultima oră
21:33 - Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit prim-ministru: „Se mai întâmplă” (VIDEO)
21:21 - Dezastru la o fermă din Cluj. Sute de cadavre de bizoni și cerbi zac în descompunere lângă cursurile de apă
21:17 - Nicușor Dan, întrebat ce a discutat cu Marco Rubio la Consiliul pentru Pace din SUA: „Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici”
21:16 - Incident tragic în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie a decedat după ce a căzut de la etajul 10. Ce încearcă să stabilească anchetatorii
20:40 - Nicușor Dan a explicat de ce e bine ca România să fie observator în Consiliul pentru Pace al lui Trump: “Trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent” (VIDEO)
20:34 - Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Ce presupune proiectul depus în Parlament
20:29 - Momentul în care Nicușor Dan se duce la finalul summitului să dea mâna cu Trump, însă a intervenit un agent de securitate. Ce i-a zis liderul american președintelui României (VIDEO)
20:08 - Foto: Fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit de la supradoză, a fost bătut de un influencer. Agresiunea a fost transmisă live
20:02 - Șoferii care nu respectă această regulă sunt amendați cu 800 de lei. Ce este important să verificăm
19:53 - Nepalul vrea să schimbe regulile pentru escaladarea Everestului și să limiteze accesul alpiniștilor. Ce efecte ar putea avea noile condiții