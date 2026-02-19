Theo Rose a postat un mesaj emoționant pe rețele de socializare, cu ocazia zilei de naștere a surorii ei mai mari, Raluca Diaconu. Artista a publicat mai multe fotografii rare și a ținut să sublinieze relația specială pe care cele două o au.

Theo Rose a postat un mesaj special pentru sora ei

Cântăreața a ținut să sublinieze cât de mult îi datorează surorii ei mai mari pentru evoluția sa personală și spirituală. Mesajul postat pe a surprins legătura strânsă dintre cele cele două surori. Așa cum a mărturisit, Theo o consideră pe Raluca un profesor veritabil. Artista a precizat că respectă efortul constant al surorii sale de a fi un om bun și capacitatea acesteia de a se accepta pe sine în orice situație, scrie .

„Sora mea – reperul meu, dincolo de maturitate. Am învățat de la ea că bunătatea nu e doar un dar, ci o muncă tainică, zilnică. E să continui să te aduni de pe jos când simți că te-ai dezamăgit pe tine. Și mai e să continui să lupți cu relele tale chiar și atunci când pare că ai toate motivele să le lași să iasă. Am mai văzut la ea, că de învățat încă n-am reușit, acceptarea de sine, de viață și chiar și de moarte și am înțeles că atunci se simte Dumnezeu cel mai aproape…când te lași sufletește în voia Lui“, a scris artista.

Recunoștința artistei pentru sprijinul din copilărie

Theo Rose a ținut să reamintească câteva momente din copilărie, când sora ei îi oferea cele mai sincere și constructive sfaturi. Ea a punctat faptul că Raluca este persoana care o ajută să rămână ancorată în realitate. Aceasta îi oferă blândețe atunci când tinde să devină prea critică cu propria persoană. Legătura lor rămâne un exemplu de onestitate, un lucru pe care vedeta îl consideră extrem de rar și valoros.

„Sora mea e cea care, în copilărie, îmi spunea și când eram bună, și când nu, probabil că să mă învețe să diferențiez cele două instanțe. În ultima vreme îmi spune numai că sunt bună, poate pentru că vede cât de ușor mă grăbesc să mă judec dincolo de limitele blândeții. Este și cea care-mi spune când am ceva între dinți. Și știm toți cât de rari sunt oamenii care ar face asta pentru noi. Sper că alegerile tale să te împlinească, să simți toată iubirea oamenilor pe care i-ai ajutat să crească și să te bucuri de rezultatele muncii tale, printre care și eu. La mulți ani!“, a mai scris cântăreața.