Theo Rose, val de controverse în online după ce i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. Cum a comentat artista gestul

02 ian. 2026, 23:58
Theo Rose, val de controverse în online după ce i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. Cum a comentat artista gestul
Sursa Foto: Facebook/ Theo Rose
Cuprins
  1. Ce a făcut Theo Rose după momentul artistic din emisiunea de Revelion
  2. Cum au comentat internauții gestul făcut de Theo Rose la emisiunea de Revelion

Theo Rose a fost protagonista unuia dintre cele mai comentate momente de la emisiunea de Revelion, difuzată de PRO TV. Artista a intrat în pielea personajului „Leo de la Izvoare” și a adus pe scenă energia manelelor anilor 2000. Show-ul a continuat cu un gest neașteptat, care a stârnit controverse aprinse în mediul online. Reacția artistei nu a întârziat să apară.

Ce a făcut Theo Rose după momentul artistic din emisiunea de Revelion

Momentul susținut de Theo Rose a fost construit în stilul muzical de la începutul anilor 2000. Artista a lăsat deoparte imaginea cu care publicul este obișnuit și s-a transformat complet pe scenă. Interpretarea a fost una intensă, plină de energie și autenticitate. Publicul din platou a reacționat imediat, iar momentul a devenit rapid unul dintre punctele forte ale serii.

După finalul momentului artistic, Theo Rose a coborât de pe scenă și a interacționat cu invitații din platou. În acest context, artista i-a sărutat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. Imaginile au ajuns rapid pe rețelele de socializare, reacțiile nu au întârziat, iar gestul a fost intens dezbătut de internauți.

În fața valului de reacții apărute online, Theo Rose a simțit nevoia să clarifice public semnificația gestului său. Artista a explicat că nu a fost vorba despre un gest întâmplător sau provocator. Ea a subliniat că momentul a fost în strânsă legătură cu personajul interpretat, Leo de la Izvoare. Mesajul a fost publicat chiar de ea, alături de imaginile devenite virale.

„Ce am făcut? I-am pupat pe gură pentru că îi iubesc și pentru că am încredere în igiena lor orală. Le merge și bine anu’ ăsta”, a scris Theo Rose, alături de imaginile care au făcut valuri pe internet.

Cum au comentat internauții gestul făcut de Theo Rose la emisiunea de Revelion

Pentru mulți fani, gestul a fost interpretat ca o asumare completă a personajului „Leo de la Izvoare”. În lumea manelelor, astfel de manifestări sunt considerate semne de prietenie și respect.

Însă, nu toți au înțeles referința culturală din spatele gestului lui Theo Rose, ceea ce a făcut ca internauții să se împartă în două tabere.

„Așa era moda în anii 2000. Se pupau pe gură. Având în vedere că și momentul e cu referire la acei ani… e ok”,

„E jale cu ea. Nu are ea treabă de nimic și nimeni”,

„Ce gesturi”,

„Așa ceva incredibil, felicitări, ține-o pe stilul ăsta că o faci bine”,

„Cum să arunci scena în aer în halul ăsta?! Eram deja pe punctul de a schimba canalul și intră nebunia asta. Am dansat tot momentul ca la bairamurile din 2002”, au fost o parte dintre comentarii.

