Theo Rose, despre viața de părinte: „Dacă Anghel mă ia în brațe, se pune pe plâns”. Cum își împart cei doi sarcinile

a vorbit despre cum este viața de și cum gestionează împreună cu soțul ei, , sarcinile.

Viața de părinte

„Eu nu am stat niciodată mai mult de un weekend fără Sasha, adică trei zile fără el. Acum, săptămâna asta, a trebuit să prelungim un pic programul fiindcă au fost multe repetiții, multe filmări. El este cu mama mea acum, se uită la TV”, a mărturisit Theo Rose, invitată în emisiunea „Vorbește Lumea”, conform Click.

Artista spune că îi place tot ceea ce înseamnă viața de părinte.

„Îmi place tot la viața de mamă. Acum nu mai e nici oboseala care a fost în perioada de bebelușeală. Mă înțelege copilul perfect. Nu are încă doi ani și mi se pare extraordinar că dacă îți iei timp să îi explici absolut orice, înțelege și ascultă. Mi se pare foarte frumoasă comunicarea pe care o am cu el și pe care o are și Anghel. Sunt foarte diferite relațiile”, a spus aceasta.

Theo a explicat și cum își împarte sarcinile cu Anghel, tatăl copilului.

„Anghel are băița de seară. Aceasta este activitatea lor împreună. Durează cam 30 de minute, mi se pare foarte ok. Eu îi pregătesc laptele. Restul e la mine. De cele mai multe ori, eu sunt acasă după ora 17:00, orice ar fi, și ieșim afară, ne jucăm în parc, mâncăm, facem tot felul de activități, cu litere, acum a învățat să numere până la 10”, a povestit cântăreața.

„Anghel e figura mai autoritară. Și mai e și o chestie că există acest război al bărbaților pentru femeia din casă. Este o chestie nouă… Nici mama, săraca, nu a știut pe vremea când a făcut trei copii. Aparent, copilul este un pic gelos… Avem această discuție, dacă Anghel mă ia în brațe, se pune pe plâns”, a adăugat aceasta.